Высококлассные апартаменты с 3 спальнями - район Ларнака Нью Марина

Пирга, Кипр

от €340,000

Прекрасный, огороженный комплекс из трех блоков с общим бассейном, полностью оборудованным спортзалом, зоной для барбекю, детской площадкой и озелененными общественными садами, с легким доступом к пляжу, центру Ларнаки и автостраде. Трехкомнатная пентхаус-квартира с видом на море и частным садом на крыше площадью 96 кв.м. Цена: 340 000 евро. Продается в Ларнаке, Кипр. Энергоэффективность класса A+ Кухня с механизмом плавного закрывания шкафов Гранитные столешницы Главная спальня с собственной ванной комнатой Частные кладовые Шкафы до потолка Домофон с сигналом охраны Солнечные панели для подогрева воды Система поддержания давления в водопроводе Подготовка для скрытых кондиционеров Возможность укладки паркетного пола Частные парковочные места Сдача в марте 2025 года