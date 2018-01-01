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Высококлассные апартаменты с 3 спальнями - район Ларнака Нью Марина

Пирга, Кипр
от
€968,000
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11
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О комплексе

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕДВИЖИМОСТИ

Энергоэффективность - класс A
Двухуровневое жилье
Гостиная с высокими потолками
Спальни с собственными ванными комнатами и шкафами до потолка
Гостевой туалет
Итальянская кухня
Окна от пола до потолка
Открытая планировка: гостиная и кухня
Декоративный камин
Мраморные декоративные элементы
Бассейн с джакузи и гидромассажем
Крытые веранды
Система "Умный дом"
Центральное управление климатом
Вестибюль для жильцов
Частные кладовые на уровне жилья
Подготовка для установки теплого пола
Панорамный вид на марину и порт (180 градусов)
Частное парковочное местоПолностью оборудованный спортзал
Парковочный этаж с предоставлением зарядных устройств для электромобилей
Вестибюль ресепшн
Консьерж-сервис
Вблизи: центр города, магазины, рестораны, развлекательные заведения, пляжи с голубым флагом
Рядом с новым развивающимся районом Марина Ларнака

Местонахождение новостройки
Пирга, Кипр

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Высококлассные апартаменты с 3 спальнями - район Ларнака Нью Марина
Пирга, Кипр
от
€968,000
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