Роскошный пентхаус с тремя спальнями на продажу в комплексе Livadia Larnaca - Serene Gardens

Прекрасный, огороженный комплекс из трех блоков с общим бассейном, полностью оборудованным спортзалом, зоной для барбекю, детской площадкой и озелененными общественными садами, с легким доступом к пляжу, центру Ларнаки и автостраде.
Трехкомнатная пентхаус-квартира с видом на море и частным садом на крыше площадью 96 кв.м. Цена: 340 000 евро. Продается в Ларнаке, Кипр.
Энергоэффективность класса A+
Кухня с механизмом плавного закрывания шкафов
Гранитные столешницы
Главная спальня с собственной ванной комнатой
Частные кладовые
Шкафы до потолка
Домофон с сигналом охраны
Солнечные панели для подогрева воды
Система поддержания давления в водопроводе
Подготовка для скрытых кондиционеров
Возможность укладки паркетного пола
Частные парковочные места
Сдача в марте 2025 года