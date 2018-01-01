  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Роскошный пентхаус с тремя спальнями на продажу в комплексе Livadia Larnaca - Serene Gardens

Роскошный пентхаус с тремя спальнями на продажу в комплексе Livadia Larnaca - Serene Gardens

Пирга, Кипр
от
€340,000
;
7
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Прекрасный, огороженный комплекс из трех блоков с общим бассейном, полностью оборудованным спортзалом, зоной для барбекю, детской площадкой и озелененными общественными садами, с легким доступом к пляжу, центру Ларнаки и автостраде.

Трехкомнатная пентхаус-квартира с видом на море и частным садом на крыше площадью 96 кв.м. Цена: 340 000 евро. Продается в Ларнаке, Кипр.

Энергоэффективность класса A+
Кухня с механизмом плавного закрывания шкафов
Гранитные столешницы
Главная спальня с собственной ванной комнатой
Частные кладовые
Шкафы до потолка
Домофон с сигналом охраны
Солнечные панели для подогрева воды
Система поддержания давления в водопроводе
Подготовка для скрытых кондиционеров
Возможность укладки паркетного пола
Частные парковочные места
Сдача в марте 2025 года

Местонахождение новостройки
Пирга, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и апартаментов с подземной парковкой недалеко от центра Лимассола, Агиос-Афанасиос, Кипр
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€484,110
Жилой комплекс Современная резиденция в 700 метрах от пляжа, в центре Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€321,000
Жилой комплекс Комплекс вилл недалеко от пляжа и достопримечательностей, Тсада, Кипр
Цада, Кипр
от
€2,70 млн
Жилой комплекс Комплекс вилл в престижном районе, в 300 метрах от моря, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€850,000
Жилой комплекс Современная резиденция с садом рядом с портом и аквапарком, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€230,000
Вы просматриваете
Роскошный пентхаус с тремя спальнями на продажу в комплексе Livadia Larnaca - Serene Gardens
Пирга, Кипр
от
€340,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в закрытой резиденции с бассейном, в 400 метрах от пляжа, в центре Протараса, Кипр
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в закрытой резиденции с бассейном, в 400 метрах от пляжа, в центре Протараса, Кипр
Паралимни, Кипр
от
€1,65 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с видом на море. Пентхаусы имеют собственные бассейны. Резиденция располагает общим бассейном, подземной парковкой, тренажерным залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от пляжа и всей необходимой инфраструктуры. Пляж - 400 метров Магазины - 50 метров Аэропорт - 40 минут Автомагистраль, ведущая в Айя-Напу - 10 км
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с пляжем и набережной, в центре Ларнаки, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с пляжем и набережной, в центре Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€262,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с парковочными местами, крытыми верандами, большими окнами и панорамными видами. Пентхаусы имеют террасу на крыше с зоной барбекю и зоной отдыха. Удобства и оснащение в доме Видеодомофон Кондиционеры ТВ Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от школ и супермаркетов, в самом центре Ларнаки, в 15 минутах ходьбы от набережной и пляжа, удостоенного Голубого флага. Соленое озеро - 10 минут езды Торговый центр - 6 минут езды
Жилой комплекс Новый комплекс вилл рядом с центром Лимассола, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл рядом с центром Лимассола, Кипр
Палодея, Кипр
от
€518,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с верандами и парковочными местами. Некоторые дома имеют бассейны. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Ламинат Алюминиевые окна и двери с двойным остеклением Итальянская кухонная мебель Солнечные водонагреватели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится всего в 7 км от центра Лимассола.
Realting.com
Перейти