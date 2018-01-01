Роскошный пентхаус с тремя спальнями на продажу в комплексе Livadia Larnaca - Serene Gardens

Прекрасный, огороженный комплекс из трех блоков с общим бассейном, полностью оборудованным спортзалом, зоной для барбекю, детской площадкой и озелененными общественными садами, с легким доступом к пляжу, центру Ларнаки и автостраде.

Трехкомнатная пентхаус-квартира с видом на море и частным садом на крыше площадью 96 кв.м. Цена: 340 000 евро. Продается в Ларнаке, Кипр.

Энергоэффективность класса A+

Кухня с механизмом плавного закрывания шкафов

Гранитные столешницы

Главная спальня с собственной ванной комнатой

Частные кладовые

Шкафы до потолка

Домофон с сигналом охраны

Солнечные панели для подогрева воды

Система поддержания давления в водопроводе

Подготовка для скрытых кондиционеров

Возможность укладки паркетного пола

Частные парковочные места

Сдача в марте 2025 года