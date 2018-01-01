Вилла с 3 спальнями в Pyla Dekheleia в закрытом комплексе с 15 современными и элегантными виллами

Бюджетные виллы на продажу в Ларнаке. Каждая вилла уникальна по размеру и дизайну. Свяжитесь с нами и поделитесь своими личными предпочтениями, чтобы мы могли подсказать вам наиболее подходящий вариант.
ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕДВИЖИМОСТИ
Энергоэффективность с рейтингом A
Открытый бассейн
Открытая планировка: гостиная и столовая
Солнечные батареи для нагрева воды
Варианты спален с ванными комнатами
Прачечная на первом этаже
Сад на крыше
Камин
Мраморные лестницы
Отделка экстерьера местным натуральным камнем
Крытая парковка
Зона барбекю и бар
Сдача - 14 месяцев с даты заказа
ИНФРАСТРУКТУРА
Закрытая территория
Отдельные резиденции на просторных участках
Ландшафтные сады
Легкий доступ к шоссе
Пешая доступность до пляжей с голубым флагом
Рядом: центр города, магазины, рестораны, развлекательные центры