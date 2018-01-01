Вилла с 3 спальнями в Pyla Dekheleia в закрытом комплексе с 15 современными и элегантными виллами

Бюджетные виллы на продажу в Ларнаке. Каждая вилла уникальна по размеру и дизайну. Свяжитесь с нами и поделитесь своими личными предпочтениями, чтобы мы могли подсказать вам наиболее подходящий вариант.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕДВИЖИМОСТИ

Энергоэффективность с рейтингом A

Открытый бассейн

Открытая планировка: гостиная и столовая

Солнечные батареи для нагрева воды

Варианты спален с ванными комнатами

Прачечная на первом этаже

Сад на крыше

Камин

Мраморные лестницы

Отделка экстерьера местным натуральным камнем

Крытая парковка

Зона барбекю и бар

Сдача - 14 месяцев с даты заказа



ИНФРАСТРУКТУРА

Закрытая территория

Отдельные резиденции на просторных участках

Ландшафтные сады

Легкий доступ к шоссе

Пешая доступность до пляжей с голубым флагом

Рядом: центр города, магазины, рестораны, развлекательные центры