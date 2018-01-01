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Купить новую гольф виллу с 5 спальнями на курорте Афродита Хиллс | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Kouklia, Кипр
от
€2,25 млн
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О комплексе

Виллы Poseidon Grand Villas, расположенные на территории гольф-курорта Aphrodite Hills, предлагают уникальное сочетание роскоши, потрясающих видов и идиллического расположения. Расположенные среди пышных садов, эти резиденции находятся на возвышенности с видом на Средиземное море, обеспечивая полное уединение и спокойствие.

В закрытый поселок можно попасть только по частной дороге, и у жителей есть дополнительное преимущество - они находятся всего в нескольких шагах от всемирно известного поля для гольфа Aphrodite Hills PGA National Golf Course, причем виллы расположены рядом с очень популярными лунками для гольфа 8 и 9.

Интерьеры вилл просторны и украшены высококачественными материалами, включая мраморные или паркетные полы и современные кухни в итальянском стиле, оснащенные ультрасовременной техникой и столешницами из кориана. Роскошные мраморные ванные комнаты оснащены душевыми Crema Tea Marble, а дома оборудованы полами с подогревом, кондиционерами, системами безопасности, автоматическим поливом сада и частными бассейнами.

Нижний цокольный этаж может быть использован в качестве дополнительной спальни, игровой комнаты или логова, с кладовыми, подсобными помещениями и душевой комнатой. На первом этаже находится большая прихожая, гардеробная для гостей и парадная лестница, ведущая на второй этаж, где расположена главная спальня с панорамными стеклянными дверями, выходящими на огромную террасу, откуда открывается потрясающий вид на Средиземное море и рассветы/закаты. Ванная комната представляет собой роскошный оазис с душевой кабиной, верхним тропическим душем и двумя умывальниками. Две дополнительные спальни с двуспальными кроватями имеют просторные ванные комнаты, а одна из них - выход на террасу с видом на море.

Наша команда опытных консультантов по недвижимости предоставляет индивидуальные рекомендации по всем аспектам покупки недвижимости на Кипре, включая юридические вопросы, налогообложение и услуги по переезду. Если вы любитель гольфа или ценитель роскошной жизни, виллы Poseidon Grand Villas предлагают идеальное сочетание роскоши и уникального местоположения. 

НДС не включен в цену.

Местонахождение новостройки
Kouklia, Кипр

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Купить новую гольф виллу с 5 спальнями на курорте Афродита Хиллс | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
от
€2,25 млн
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Сдача в: 2021
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Новый проект «Лучшего гольф курорта Европы 2018 года» по версии международной ассоциации гольф туроператоров «Посейдон» расположен на возвышенности, с которой открывается панорамный вид на Средиземное море. Большие участки с живописными садами создают атмосферу уединения в шаговой доступности от поля для игры в гольф и всей инфраструктуры курорта. Виллы «Посейдон» находятся в одном из самых красивых мест курорта, рядом с 8-й и 9-й лунками гольф поля. Мраморные и паркетные полы, современные кухни в итальянском стиле с кориановыми столешницами и ванные комнаты с мраморной отделкой дополняются неотъемлемыми элементами современно современного образа жизни, такими как подогрев полов, системы кондиционирования и безопасности,  автоматический полив сада и частный бассейн. Все виллы имеют частные бассейны «инфинити» размером 5 × 10м., кухни в итальянском стиле со встроенной техникой из нержавеющей стали, ванные комнаты с мраморной отделкой, а также мраморные и паркетные полы. Виллы оснащены скрытой системой кондиционирования и выводами для установки систем подогрева полов. На цокольном этаже находится подсобное помещение, кладовая, душевая комната, а также дополнительное пространство, которое может быть использовано в качестве спальни, детской или игровой комнаты.  ПЕРВЫЙ ЭТАЖ Двойные двери ведут в просторную прихожую с удобным гардеробом и широкой лестницей, по которой можно подняться на второй этаж. Далее следует гостиная с панорамными окнами и выход на веранду, откуда открывается захватывающий вид на море и ландшафтные сады. Большая столовая также имеет выход на отдельную крытую веранду. Кухня открытой планировки полностью оборудована современной техникой. С веранды спальной комнаты открывается великолепный вид на море. ВТОРОЙ ЭТАЖ Просторный коридор второго этажа ведет в роскошную главную спальню c панорамными окнами. Просторная терраса в полной мере позволяет насладиться  непревзойденными кипрскими закатами и рассветами. Большая ванная комната оборудована гидромассажной ванной, душевой кабиной с ливневым душем и гидромассажными панелями, а также двумя раковинами. Две дополнительные спальни с просторными смежными ванными завершают планировку второго этажа. Одна из спален имеет выход на террасу с видом на море. Цена указана без учета НДС.
Вилла Продажа виллы с 3 спальнями у моря в Пафосе, ID-307 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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€890,000
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Коттеджный поселок Venus Gardens на Кипре
Коттеджный поселок Venus Gardens на Кипре
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Сдача в: 2023
Агентство: LOCO REALE ESTATE
Предлагаем на продажу дома около 130 м2 в Venus Gardens - это закрытый комплекс домов с характером кипрских каменных вилл, но с комфортом современных домов. Натуральные материалы, керамическая плитка, большие тенистые террасы перед каждым домом, все в окружении средиземноморской зелени. Дома около 130 квадратных метров. Планировка дома состоит из гостиной, выходящей в сад, с кухней открытого плана. Три спальни, три ванные комнаты. У каждого дома есть выделенное парковочное место. В зависимости от размера и расположения дома цены начинаются от 345 000 EUR плюс НДС. В комплекс входят объекты, доступные только для жителей: два бассейна тренажерный зал место для встреч бар Кроме этого жильцы Venus Gardens получают эксклюзивную клубную карту, дающую право на скидки во всех отелях и курортах Лептос Калипсо, карту, дающую право на медицинское обслуживание и скидки в частной больнице IASIS HOSPITAL.
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