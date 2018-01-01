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Купить новую гольф виллу на курорте Афродита Хиллс с 5 спальнями | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Kouklia, Кипр
от
€2,22 млн
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О комплексе

Виллы Poseidon Grand Villas на гольф-курорте Aphrodite Hills представляют собой уникальное сочетание роскоши, отличного расположения и потрясающих видов. Резиденции расположены на возвышенности с видом на  Средиземное море и окружены пышными садами, обеспечивающими полное уединение и спокойствие.

В нескольких шагах от комплекса находится известное во всем мире поле для гольфа Aphrodite Hills PGA National Golf Course, что позволяет жителям предаваться страсти к этому виду спорта, живя в эксклюзивном закрытом поселке, куда можно попасть только по частной дороге. Эти виллы расположены в непосредственной близости от лунок для гольфа 8 и 9, что является одним из самых привлекательных мест на территории курорта.

Интерьеры вилл отличаются открытой планировкой гостиной и обеденной зон, а полы выполнены из мрамора и паркета высочайшего качества. Современные кухни в итальянском стиле оборудованы самой современной техникой и столешницами из кориана. В ванных комнатах установлены душевые кабины из мрамора Crema Tea Marble, а в домах есть полы с подогревом, скрытые кондиционеры, скрытая система безопасности, автоматический полив сада, частные бассейны и многое другое.

Нижний цокольный этаж универсален и может быть использован в качестве дополнительной спальни, игровой комнаты или кабинета, с подсобными и кладовыми помещениями, а также душевой комнатой. Первый этаж включает в себя просторный холл, гардеробную для гостей и парадную лестницу, ведущую на второй этаж.

На втором этаже расположена главная спальня с панорамными стеклянными дверями, выходящими на огромную террасу, откуда открывается потрясающий вид на Средиземное море и рассветы и закаты. Ванная комната - настоящий оазис роскоши, с душевой кабиной, верхним тропическим душем и двумя умывальниками. На втором этаже также расположены две дополнительные спальни, каждая с просторной ванной комнатой, одна из которых имеет выход на террасу с видом на море.

В Poseidon Grand Villas вы откроете для себя необыкновенное сочетание экстравагантности и захватывающих дух видов. Наша команда опытных консультантов по недвижимости предлагает профессиональные и индивидуальные рекомендации по всем аспектам покупки недвижимости на Кипре, включая юридические вопросы, налогообложение и услуги по переезду, делая этот процесс легким.

Если вы ищете виллы на продажу в Афродита Хиллс, то Poseidon Grand Villas предлагают идеальное сочетание роскоши и удачного местоположения. 

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Kouklia, Кипр

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Купить новую гольф виллу на курорте Афродита Хиллс с 5 спальнями | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
от
€2,22 млн
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  Пленительная роскошь: эксклюзивная вилла с завораживающими видами на продажу в Афродита Хиллс. Расположенная на самой высокой точке Западного Плато, эта удивительная грандиозная вилла приглашает вас в мир непревзойденной элегантности и великолепных видов на голубое Средиземное море и зеленую долину внизу. Воплощение элегантности: элитная вилла с панорамными видами на море Переступив порог этого произведения искусства, вы окунетесь в атмосферу современной роскоши. Высокие потолки создают ощущение простора, охватывая зоны открытой планировки: гостиную, столовую и отдельную кухню. Гармония цветов и естественного света сочетаются через множество стеклянных дверей и окон виллы, плавно сливая внутренние и внешние пространства. Просторная итальянская кухня украшена современными приборами, гранитными столешницами и изысканными аксессуарами. Вилла украшена изысканной мебелью известного бренда Roberto Cavalli, подчеркивающим роскошь каждой детали. Спальни украшают деревянные полы, в то время как высококачественная плитка украшает кухню, столовую и гостиную. Каждая спальня оборудована вместительными гардеробными, комнатами для переодевания и собственными ванными комнатами. Вилла также включает в себя большой спортивный зал с панорамными видами и сауну, а также внутренний лифт и автомобильный лифт к подземной парковке. Выходя из гостиной и столовой, вы попадете в сад на нижнем ярусе, отражающий традиционный кипрский ландшафтный дизайн. Просторный бассейн размером 5м x 15м расположен на просторной террасе, идеальной для проведения вечеринок или отдыха. Особенно следует отметить, что на стоимость продажи не начисляется НДС, так как недвижимость зарегистрирована на компанию. Характеристики виллы - Мебель Roberto Cavalli - Кондиционеры - Центральное отопление - Система сигнализации - Частная парковка - Автомобильный лифт - Спортивный зал - Сауна - Просторная зона для барбекю - Лифт - Большой бассейн Поднимите свой образ жизни на новую высоту с этой исключительной виллой, где каждая деталь тщательно продумана, чтобы обеспечить роскошный образ жизни в окружении завораживающей красоты.
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