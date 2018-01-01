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Купить виллу недорого в Пейе на Кипре | Агентство недвижимости Taysmond

Drymou, Кипр
от
€706,000
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О комплексе

Viewpoint Hills - это современный комплекс элитных вилл с 3, 4 и 5 спальнями в Пейя на Кипре. Комплекс находится недалеко от знаменитых пляжей, отмеченных голубым флагом, и захватывающих пейзажей Национального парка Акамас в Пейе. Каждая вилла имеет частный бассейн, большие террасы, просторные интерьеры с высококачественной отделкой.

Приобретая недвижимость в этом прекрасном комплексе, вы сможете наслаждаться беспрепятственным захватывающим видом на Средиземное море. Эти виллы расположены в Пейя Кипр, в непосредственной близости от знаменитых морских пещер Пейя и затонувшего корабля Пафоса - EDRO III.

Типы вилл:

Спальни: 3, 4, 5

Участок: 518 кв.м. - 1164 кв.м.

Общая крытая площадь: 200.40 кв.м. - 531.8 кв.м.

Цена: €706,000 - €1,864,000

ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Виллы с 3 спальнями, в частности N 1241, N1 - цена 764 000 евро+НДС (с видом на зеленую зону, беспрепятственный вид на море).

Дата завершения строительства: 18 месяцев с момента подписания контракта.

Цена указана без учета НДС.

Местонахождение новостройки
Drymou, Кипр

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Купить виллу недорого в Пейе на Кипре | Агентство недвижимости Taysmond
Drymou, Кипр
от
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