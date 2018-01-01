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Вилла в марине Айя-Напы | Агентство недвижимости Taysmond

Айя-Напа, Кипр
от
€6,75 млн
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17
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О комплексе

Марина в городе Айя-Напа (Ayia Napa Marina) - это уникальный комплекс, расположенный на восточном побережье Кипра и предлагающий своим жителям исключительные условия для жизни. С инвестициями в размере более 300 млн. евро, это крупнейший проект на морском побережье в стране. Резиденции на первой линии моря обеспечивают полную приватность и круглосуточную охрану резиденций и яхт.

Проект предлагает уникальную недвижимостью: Восточная и Западная башни являются единственными высотными зданиями в округе Фамагуста и одними из немногих высотных сооружений на Кипре. Извилистая архитектура башен признана 27-м самым высоким извилистым зданием в мире, благодаря чему из каждой башни открывается потрясающий вид на море. Предлагая роскошные апартаменты, более 90% которых уже проданы, и 23 виллы, Ayia Napa Marina создает комфортные условия для самых взыскательных покупателей. 

Жители Ayia Napa Marina ощущают особый стиль жизни на берегу моря с пристанью для яхт, с высококлассными сервисами и разнообразием фирменных ресторанов и магазинов. Правительство Кипра является партнером проекта Ayia Napa Marina, что обеспечивает дополнительную безопасность для потенциальных инвесторов.

Все резиденции Ayia Napa Marina предлагают панорамный вид на море из всех спален и гостиной, оборудованы по самым высоким стандартам, технологией "умный дом", установкой электроприборов, а также системой отопления и охлаждения. 

Предлагаются 2 типа вилл:

Вилла на пляже. Вилла с 5 спальнями - Общая площадь: 582 кв.м., Участок 900 кв.м., Цена: €6,750,000

Островная вилла. Вилла с 5 спальнями - Общая площадь: 596 кв.м., Участок 899 кв.м., Цена: €8,100,000

Сдача проекта: июль 2023 г.

НДС не включен в цену.

Местонахождение новостройки
Айя-Напа, Кипр

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Вилла в марине Айя-Напы | Агентство недвижимости Taysmond
Айя-Напа, Кипр
от
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