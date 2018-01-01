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Квартира с 2 спальнями на продажу в Лимассоле, ID-470 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Апесия, Кипр
от
€1,84 млн
;
19
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О комплексе

Инвестирование в недвижимость у моря в Лимассоле имеет множество преимуществ. Эти квартиры представляют собой уникальное воплощение современной средиземноморской архитектуры, создавая комфорт высочайшего уровня.

Благодаря широким застекленным фасадам в квартиры проникает естественный свет, открывая захватывающие панорамные виды. Продуманный дизайн максимально увеличивает ощущение пространства, создавая гостеприимную и эстетически приятную среду, которая одновременно практична и функциональна. Проект с открытой планировкой обеспечивают идеальное решение для кастомизации дизайна.

Наряду с впечатляющим дизайном интерьера, квартиры имеют большие балконы, которые являются идеальным местом для того, чтобы греться на теплом средиземноморском солнце и наслаждаться морским бризом. 

Покупка недвижимости на берегу моря в Лимассоле обеспечивают легкий доступ к прекрасным пляжам, захватывающим видам и спокойному образу жизни. Апартаменты расположены недалеко от многочисленых сервисов, включая магазины, рестораны и развлекательные центры.

Помимо того, что это отличная инвестиционная возможность, владение недвижимостью на берегу моря в Лимассоле может стать прибыльным источником дохода от аренды. Этот район пользуется огромной популярностью как среди туристов, так и среди местных жителей, что обуславливает стабильно высокий спрос на недвижимость такого типа.

Пожалуйста, обратите внимание, что НДС не включен в цену.

Местонахождение новостройки
Апесия, Кипр

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Квартира с 2 спальнями на продажу в Лимассоле, ID-470 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€1,84 млн
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