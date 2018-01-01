  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Квартира c 2 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-457 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Квартира c 2 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-457 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Апесия, Кипр
от
€3,40 млн
;
17
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Побалуйте себя жизнью в роскошном прибрежном жилом комплексе в самом сердце оживленного Лимассола. Квартиры имеют прямой вид на море и расположены в непосредственной близости к одному из самых популярных пляжей города с ресторанами, станциями водных видов спорта и прогулочными зонами. Тщательно продуманный дизайн и высококлассная отделка обеспечивают непревзойденный комфорт и удобство для владельцев квартир. Просторные веранды идеально подходят для приема гостей или просто отдыха и наслаждения захватывающим панорамным видом на Средиземное море.

Приобретение квартиры в этом уникальном комплексе в Лимассоле является прекрасным инвестиционным решением. Стабильный рост цен на недвижимость на протяжении многих лет делает это место очень привлекательным для долгосрочных инвестиций.

Ожидаемая сдача объекта намечена на сентябрь 2023 года.

В этом комплексе также предлагаются для продажи квартиры с пятью спальнями, площадью 367 кв.м. по цене €12 000 000.

Обратите внимание, что НДС не включен в цену.

Местонахождение новостройки
Апесия, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Виллы с панорамным видом недалеко от центра Пафоса, Тала, Кипр
Empa, Кипр
от
€724,500
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и рестораном рядом с гольф-клубом, Камарес, Кипр
Катикас, Кипр
от
€1,36 млн
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
€500,000
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
€1,55 млн
Жилой комплекс Изысканные апартаменты в жилом комплексе премиум класса с лучшим спектром услуг, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€4,40 млн
Вы просматриваете
Квартира c 2 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-457 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€3,40 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в 200 метрах от моря, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в 200 метрах от моря, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€695,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с большими террасами, садами и собственными бассейнами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится напротив одного из самых известных песчаных пляжей Пафоса, рядом с множеством ресторанов, пабов, баров, 5-звездочных курортов, развлечениями и всей необходимой инфраструктурой. Полис - 35 минут Лимассол - 40 минут Торговый центр - 7 минут Гавань - 5 минут Царские гробницы - 9 минут Больница - 12 минут Международная школа - 14 минут Пляж - 1 минута Международный аэропорт - 12 минут Гольф-клуб - 17 минут
Жилой комплекс Новая резиденция с панорамным видом в 200 метрах от моря, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с панорамным видом в 200 метрах от моря, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€350,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения. Пентхаус имеет сад на крыше. Резиденция располагает парковкой и панорамным видом на море. Окончание строительства - лето 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от моря. Гавань Ларнаки - 5 минут езды Школы и колледжи - 5 минут езды Супермаркеты - 5 минут езды Аэропорт Ларнаки - 5 минут езды
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с живописными видами, Эпископи, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с живописными видами, Эпископи, Кипр
Эрими, Кипр
от
€450,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с парковочными местами, садами, живописными видами. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Сигнализация Полы с подогревом Плиточный пол Ламинат в спальнях Расположение и объекты поблизости Пляж с Голубым флагом — 18 минут (13,7 км) Центр Пафоса — 16 минут (10,5 км) Порт и набережная Пафоса — 20 минут (15 км) Торговый центр — 18 минут (12,6 км) Международная частная школа — 15 минут (11 км) Автомагистраль — 10 минут (8,4 км) Международный аэропорт — 22 минуты (23 км) Поле для гольфа — 5 минут (3,5 км)
Realting.com
Перейти