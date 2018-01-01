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Квартира c 2 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-456 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Апесия, Кипр
от
€1,29 млн
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17
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О комплексе

Агентство недвижимости Taysmond представляет исключительный высотный жилой комплекс, который поражает своей впечатляющей архитектурой и первоклассными удобствами. Жители могут наслаждаться захватывающими дух видами на море с любого этажа этого элегантного закрытого комплекса. Консьерж сервис, спа-салон, открытый и крытый бассейны, тренажерный зал, теннисный корт, зеленые зоны и подземная парковка - все это обеспечивает жителям максимальный комфорт.

Спроектированный ведущей лондонской архитектурной студией, этот комплекс идеально вписывается в городской ландшафт весьма востребованного туристического района Лимассола. Жители комплекса могут наслаждаться легким доступом к лучшим песчаным пляжам, магазинам, ресторанам и другим удовольствиям, которые может предложить город.

На продажу предлагаются роскошные жилые помещения, включая одно-, двух-, трех- и четырехспальные квартиры, пентхаусы и дуплексы с частными бассейнами на крыше. В каждой квартире - высокие потолки и высококачественная отделка, способная впечатлить даже самых требовательных покупателей.

Из большинства квартир открывается потрясающий панорамный вид на Средиземное море, город Лимассол и его живописные холмистые пригороды, позволяя жителям погрузиться в красоту окружающей природы.

Инвестируйте в роскошную жизнь в этом потрясающем жилом комплексе. Свяжитесь с нами сегодня для получения бесплатной консультации.

Пожалуйста, обратите внимание, что НДС не включен в цену.

Местонахождение новостройки
Апесия, Кипр

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Квартира c 2 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-456 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€1,29 млн
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