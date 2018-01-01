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Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-455 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Апесия, Кипр
от
€2,35 млн
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15
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О комплексе

В этом красивом прибрежном комплексе в Лимассоле предлагаются на продажу квартиры с 2 и 3 спальнями, пентхаус и коммерческие помещения под офисы и магазины. В комплексе имеется бассейн, тренажерный зал и крытая парковка.

Пентхаус, расположенный на последнем этаже имеет террасу на крыше с потрясающими видами Средиземного моря. Все квартиры имеют потолки высотой 3,15 метра и отделку премиум-класса, отражающую максимальную изысканность и стиль, что делает их идеальным выбором даже для самого взыскательного покупателя. Независимо от того, хотите ли вы инвестировать в недвижимость для получения арендного дохода или жить в этом престижном месте, эта пляжная недвижимость - идеальный выбор для тех, кто планирует приобрести квартиру в одном из самых желанных мест на Кипре.

Пожалуйста, обратите внимание, что НДС не включен в стоимость недвижимости.

Местонахождение новостройки
Апесия, Кипр

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Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-455 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€2,35 млн
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