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Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-454 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Апесия, Кипр
от
€3,65 млн
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О комплексе

Агентство недвижимости Taysmond представляет элитный жилой комплекс на побережье одного из самых востроебованных районов города Лимассол. Благодаря прекрасному расположению рядом с пристанью для яхт St. Raphael Marina и лучшими ресторанами Лимассола, вы сможете наслаждаться комфортом в непосредственной близости к объектам инфраструктуры.

В этом комплексе предлагаются для продажи всего пять квартир и два роскошных пентхауса, что обеспечивает приватность и эксклюзивность. Каждая квартира включает два парковочных места, кладовую и комнату для прислуги, обеспечивая удобство и комфорт для вас и вашей семьи.

В комплексе также имеется бассейн, тренажерный зал и сауна, чтобы вы могли вести здоровый образ жизни. Море с оборудованными пляжами находится  всего в нескольких шагах от комплекса.

Сдача проекта: ноябрь 2024 года

В этом комплексе на продажу выставлены два пентхауса, каждый с двумя спальнями и площадью 358 кв.м., по цене €6 050 000.

НДС не включен в цену.

Местонахождение новостройки
Апесия, Кипр

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Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-454 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€3,65 млн
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