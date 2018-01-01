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Квартира c 2 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-453 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Апесия, Кипр
от
€820,000
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17
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О комплексе

Лимассол - это город, излучающий атмосферу средиземноморского образа жизни, где роскошь удивительным образом сочетается с аутентичностью этого колоритного города. В этом комплексе, в котором на продажу выставлены изысканные квартиры и впечатляющие своими размерами и роскошью пентхаусы, каждая деталь тщательно продумана лучшими архитекторами и дизайнерам острова.

Этот жилой комплекс, расположенный в двух шагах от Средиземного моря, представляет собой 5-этажное здание, в котором находятся 24 эксклюзивные квартиры и 4 роскошных пентхауса, каждый из которых имеет собственный бассейн. В комплексе имеется служба безопасности, бассейн и сауна.

Сдача проекта: февраль 2025 года

В этом комплексе также доступен для продажи пентхаус с 4 спальнями площадью 302 кв.м. за 1 599 000 евро.

Обратите внимание, что НДС не включен в цену.

Местонахождение новостройки
Апесия, Кипр

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Квартира c 2 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-453 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€820,000
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