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Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Пафосе, ID-452 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Drymou, Кипр
от
€649,000
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О комплексе

Откройте для себя новый стандарт городской жизни в шаговой доступности к пляжу с этим изысканным жилым комплексом в Пафосе на Кипре, предлагающим квартиры и пентхаусы на продажу. В этом элегантном здании продаются квартиры с одной, двумя и тремя спальнями, а также пентхаусы с двумя и тремя спальнями с частными бассейнами и террасами на крыше. Благодаря потрясающему архитектурному дизайну, тщательно продуманному генеральному плану и высококачественным отделочным материалам, этот комплекс является идеальным выбором для тех, кто ищет комфорт и качество.

В комплексе имеется общий бассейн, тренажерный зал и крытая парковка. Просторные планировки дополнены самыми изысканными элементами отделки, такими как паркетные полы из массива дерева, мраморные ванные комнаты, высококлассные кухни, встроенные шкафы и потолки высотой более трех метров. Эти изысканные детали обеспечивают роскошную атмосферу и предлагают максимальный комфорт и удобство.

Этот комплекс не только идеально подходит для тех, кто постоянно проживает на Кипре, но и представляет собой отличную возможность для инвестиций. Непревзойденный дизайн и исключительное качество здания гарантируют, что оно сохранит свою ценность с течением времени. Более того, благодаря своему выгодному местоположению недвижимость обладает высоким потенциалом прироста капитала, что делает его разумным выбором для тех, кто ищет надежные и выгодные инвестиции. Приобретая квартиру в этом эксклюзивном комплексе, вы получаете возможность получить ВНЖ Кипра за 4 месяца.

Сдача проекта намечена на апрель 2023 года.

В этом комплексе предлагается на продажу потрясающий пентхаус с 3 спальнями и 314 квадратными метрами жилой площади по цене 785 000 евро.

Обратите внимание, что цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Drymou, Кипр

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Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Пафосе, ID-452 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
от
€649,000
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