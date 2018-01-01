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Пентхаус c 4 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-451 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Апесия, Кипр
от
€1,30 млн
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10
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О комплексе

Пентхаус на продажу в одном и самых красивых комплексов в прибрежной зоне города Лимассол. Расположенный в самом востребованном туристическом центре Потамос Гермасойя, этот замечательный жилой комплекс предлагает жителям идеальное сочетание приватности и близости к городской инфраструктуре, а чистейшие пляжи парка Дасуди находятся всего в двух шагах.

В комплексе имеется бассейн, фитнес-центр и сауна, действует круглосуточная охрана и консьерж сервис.

Благодаря своему первоклассному расположению и эксклюзивному дизайну, этот пентхаус является идеальной недвижимостью как для собственного проживания на Кипре, так и инвестирования в недвижимость с целью получения арендного дохода.

Пожалуйста, обратите внимание, что цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Апесия, Кипр

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Пентхаус c 4 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-451 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€1,30 млн
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