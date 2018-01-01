Продажа виллы c 3 спальнями у моря в Акамас Бей, ID-606 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Эти новые эксклюзивные виллы на берегу моря на продажу в заливе Акамас поднимают планку роскошной жизни, сочетая красивую архитектуру, уникальное расположение на берегу моря и эксклюзивный дизайн. Виллы продаются под ключ, с качественной отделкой, кухнями и сантехникой.

Количество строго ограничено всего 47 большими виллами, каждая из которых расположена на просторном, красиво озелененном участке с частным бассейном. В жилом комплексе осуществляется круглосуточная охрана.

Для тех, кто ищет пляжный дом в одном из самых красивейших мест Кипра, всего в 30 минутах езды от всех достопримечательностей Пафоса, покупка одной из этих вил является идеальным решением.

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Цена не включает НДС.