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Квартира c 4 спальнями на продажу в Лимассол Марине, ID-608 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Апесия, Кипр
от
€5,25 млн
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19
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О комплексе

Резиденции в марине Лимассола - это единственный жилой комплекс Средиземноморья, построенный на воде. С террас квартир открывается панорамный вид на море и Лимассол, прибрежный город. Рядом находятся пристани для яхт, пляж с белым песком, рестораны, спа центр, бутики.

Вся территория марины окружена садами и прогулочными зонами, доступными только для владельцев резиденций в марине, имеет высокий уровень безопасности и качества строительства. Этот уникальный жилой комплекс, спроектированный известной командой архитекторов и инженеров, расположен в непосредственной близи к живописному историческому центру города.

Если вы заинтересованы в приобретении квартиры в марине Лимассола, пожалуйста, свяжитесь с командой агентства недвижимости Taysmond для организации просмотра.

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Апесия, Кипр

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Квартира c 4 спальнями на продажу в Лимассол Марине, ID-608 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€5,25 млн
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