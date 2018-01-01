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Купить пентхаус у моря с 5 спальнями в Лимассоле, ID-778 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Апесия, Кипр
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О комплексе

Агентство недвижимости Taysmond представляет элитный пентхаус на берегу моря с частным садом на крыше, выставленный на продажу напрямую от застройщика в одном из самых престижных районов Лимассола. Этот роскошный новый объект недвижимости сочетает в себе уникальную архитектуру и превосходный дизайн с первоклассными удобствами и захватывающими видами.

Жилой комплекс расположен на 10 гектарах красиво озелененной территории 5-звездочного курорта. Владельцы пентхауса имеют неограниченный доступ к четырем бассейнам, теннисным кортам, футбольному полю, водным видам спорта, современному спа-комплексу, а также барам и ресторанам.

Характеристики пентхауса:

Окна от пола до потолка и потолки высотой до пяти метров

Богатый выбор тщательно подобранных изысканных материалов

Паркет из натурального дерева

Лучший мрамор и красивый оникс

Захватывающие виды днем и ночью

Теплоизолированные стены

Напольная конвекторная система

Полностью автономное отопление и круглогодичное горячее водоснабжение с системой Samsung Hydrobox

Система кондиционирования Samsung VRV

Умный дом от Extron/AMF

Безопасность и консьерж-сервис 24/7

Роскошный вестибюль имеет камин, конференц-зал, развлекательные и лаунж-зоны.

Если вы заинтересованы в покупке этого пентхауса, пожалуйста, свяжитесь с агентством недвижимости Taysmond для получения дополнительной информации и просмотра.

Местонахождение новостройки
Апесия, Кипр
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Купить пентхаус у моря с 5 спальнями в Лимассоле, ID-778 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
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