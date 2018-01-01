Купить новую квартиру с 3 спальнями у моря в Лимассоле, ID-777 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Агентство недвижимости Taysmond представляет ограниченную коллекцию современных обслуживаемых резиденций на продажу на 5-звездочном курорте в Лимассоле. Эта престижная, роскошная новая недвижимость сочетает в себе уникальную архитектуру и превосходный дизайн с первоклассными удобствами и захватывающими видами на море.
Расположенный на 10 гектарах красиво озелененной территории, проект предлагает своим жителям все преимущества 5-звездочного курорта, которые включают неограниченный доступ к четырем бассейнам, теннисным кортам, футбольному полю, водным видам спорта, превосходному спа центру, ресторанам и барам.
300-метровый пляж
4 бассейнам с зонами отдыха
Детский клуб
Уникальный спа центр
Спортивный зал
Роскошные бутики
Центр водных видов спорта и дайвинга
Теннисные корты и мини футбол
Рум сервис, прачечная
Служба обслуживания недвижимости.