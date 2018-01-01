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Купить новую квартиру с 3 спальнями у моря в Лимассоле, ID-777 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Апесия, Кипр
от
€4,89 млн
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16
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О комплексе

Агентство недвижимости Taysmond представляет ограниченную коллекцию современных обслуживаемых резиденций на продажу на 5-звездочном курорте в Лимассоле. Эта престижная, роскошная новая недвижимость сочетает в себе уникальную архитектуру и превосходный дизайн с первоклассными удобствами и захватывающими видами на море.

Расположенный на 10 гектарах красиво озелененной территории, проект предлагает своим жителям все преимущества 5-звездочного курорта, которые включают неограниченный доступ к четырем бассейнам, теннисным кортам, футбольному полю, водным видам спорта, превосходному спа центру, ресторанам и барам.

300-метровый пляж

4 бассейнам с зонами отдыха

Детский клуб

Уникальный спа центр

Спортивный зал

Роскошные бутики

Центр водных видов спорта и дайвинга

Теннисные корты и мини футбол

Рум сервис, прачечная

Служба обслуживания недвижимости.

Местонахождение новостройки
Апесия, Кипр

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Купить новую квартиру с 3 спальнями у моря в Лимассоле, ID-777 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€4,89 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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