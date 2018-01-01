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Вилла с 3 спальнями на продажу в марине Лимассола | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Апесия, Кипр
от
€3,90 млн
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18
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О комплексе

Первая пристань для супер-яхт на Кипре, проект Лимассол Марина включает в себя элегантные резиденции и пристань для яхт до 110 м, а также рестораны и бутики.

Полностью интегрированная пристань для яхт предлагает уникальный кластер апартаментов, окруженных морем, и роскошные виллы с собственными причалами, всего в двух шагах от песчаного пляжа, фитнеса центра, зон отдыха, ресторанов, магазинов и культурных объектов.

Типы вилл: 3, 4 спальни

Крытая площадь: 239 кв.м - 511 кв.м.

Земельный участок: 229 кв.м - 644 кв.м.

Цена: €3,900,000 - €9,600,000

Если вы заинтересованы в приобретении элитной виллы в марине Лимассола, пожалуйста, свяжитесь с агентством недвижимости Taysmond для организации просмотра. 

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Апесия, Кипр

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Вилла с 3 спальнями на продажу в марине Лимассола | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€3,90 млн
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Бюджетные виллы на продажу в Ларнаке. Каждая вилла уникальна по размеру и дизайну. Свяжитесь с нами и поделитесь своими личными предпочтениями, чтобы мы могли подсказать вам наиболее подходящий вариант. ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕДВИЖИМОСТИ Энергоэффективность с рейтингом A Открытый бассейн Открытая планировка: гостиная и столовая Солнечные батареи для нагрева воды Варианты спален с ванными комнатами Прачечная на первом этаже Сад на крыше Камин Мраморные лестницы Отделка экстерьера местным натуральным камнем Крытая парковка Зона барбекю и бар Сдача - 14 месяцев с даты заказа ИНФРАСТРУКТУРА Закрытая территория Отдельные резиденции на просторных участках Ландшафтные сады Легкий доступ к шоссе Пешая доступность до пляжей с голубым флагом Рядом: центр города, магазины, рестораны, развлекательные центры
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