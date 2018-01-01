Вилла с 3 спальнями на продажу в марине Лимассола | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Kouklia, Кипр

от €2,47 млн

Poseidon Grand Villas, расположенные в признанном "Европейском гольф-курорте года 2018", - это новый проект, расположенный на возвышенности, откуда открывается беспрепятственный вид на Средиземное море. Виллы построены на больших участках с прекрасными ландшафтными садами, которые обеспечивают исключительную степень приватности и в то же время находятся в непосредственной близости от знаменитого гольф-поля Aphrodite Hills. К виллам Poseidon Grand Villas ведет частная дорога, они расположены рядом с лунками для гольфа №8 и №9, которые считаются одними из лучших мест на курорте. Эти роскошные виллы оснащены современными кухнями в итальянском стиле со столешницами из кориана, мраморными или паркетными полами, мраморными ванными комнатами, а также рядом современных удобств, таких как скрытые кондиционеры, полы с подогревом, скрытая система безопасности, автоматический полив сада и частные бассейны. Нижний цокольный этаж универсален и может быть использован в качестве дополнительной спальни, игровой комнаты или офиса, с подсобными и кладовыми помещениями, а также душевой комнатой. Первый этаж включает в себя просторный холл, гардеробную для гостей, гостиную с панорамными стеклянными дверями, выходящими на веранду с потрясающим видом на море и красиво оформленные сады с большими террасами. Просторная столовая с кухней открытого плана, полностью оборудованной бытовой техникой класса люкс, также имеет собственную крытую веранду. На втором этаже находится главная спальня с панорамными стеклянными дверями, выходящими на большую террасу с захватывающим видом на Средиземное море и впечатляющими видами на восход и закат солнца на горизонте. В ванной комнате имеется душевая кабина с верхним тропическим душем и два умывальника. Две дополнительные спальни с двуспальными кроватями, каждая с просторной ванной комнатой, завершают роскошный второй этаж, причем одна из спален имеет выход на террасу с видом на море. Если вы заинтересованы в покупке недвижимости на Кипре, включая юридические вопросы, налогообложение и услуги по переезду, наши профессиональные и индивидуальные консультанты готовы помочь вам. НДС не включен в цену.