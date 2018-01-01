Квартира c 1 спальней у моря на продажу в Лимассоле, ID-604 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Комплекс Трилогия - это высокая жизнь во всех смыслах - трио знаковых зданий на побережье, с великолепным внутренним двором, прямо в самом сердце набережной Лимассола. Это крупнейший многофункциональный высотный проект в Средиземноморском регионе, место, где приятно жить и работать и наслаждаться потрясающими видами на море.

Покупая недвижимость в этом уникальном жилом комплексе, вы можете быть уверены что объект никогда не потеряет в цене и всегда будет пользоваться высоким арендным спросом.

Типы апартаментов: 1, 2, 3, 4, 5 спален

Крытая площадь: 98 кв.м - 815 кв.м.

Цена: €640,000 - €10,500,000

Цена не включает НДС.