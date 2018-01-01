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Квартира c 1 спальней у моря на продажу в Лимассоле, ID-604 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Апесия, Кипр
от
€640,000
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10
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О комплексе

Комплекс Трилогия - это высокая жизнь во всех смыслах - трио знаковых зданий на побережье, с великолепным внутренним двором, прямо в самом сердце набережной Лимассола. Это крупнейший многофункциональный высотный проект в Средиземноморском регионе, место, где приятно жить и работать и наслаждаться потрясающими видами на море.

Покупая недвижимость в этом уникальном жилом комплексе, вы можете быть уверены что объект никогда не потеряет в цене и всегда будет пользоваться высоким арендным спросом.

Типы апартаментов: 1, 2, 3, 4, 5 спален

Крытая площадь: 98 кв.м - 815 кв.м.

Цена: €640,000 - €10,500,000

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Апесия, Кипр

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Квартира c 1 спальней у моря на продажу в Лимассоле, ID-604 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€640,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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