Новая вилла c 4 спальнями на продажу в Акамас Бей, ID-603 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Этот закрытый комплекс вилл предлагаемых агентством Taysmond на продажу расположен в одном их самых красивых уголков Кипра – на полуострове Акамас. Дизайн этих современных домов идеально вписывается в красивейший природный ландшафт охраняемой прибрежной зоны, завораживающей своей нетронутой красотой.
Все виллы имеют открытую планировку, видовые панорамные окна и достаточно большие участки с частными бассейнами и садами. Интерьеры сочетают в себе современную элегантность с традиционной кипрской простотой, и создают стиль, органично отражающий безмятежный средиземноморский образ жизни.
Типы вилл: 3, 4 спальни
Крытая площадь: 253 кв.м - 360 кв.м.
Площадь участка: 420 кв.м - 1035 кв.м.
Цена: €1,390,000 - €3,000,000
Цена не включает НДС.