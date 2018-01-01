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Новая вилла c 4 спальнями на продажу в Акамас Бей, ID-603 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Drymou, Кипр
от
€2,96 млн
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17
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О комплексе

Этот закрытый комплекс вилл предлагаемых агентством Taysmond на продажу расположен в одном их самых красивых уголков Кипра – на полуострове Акамас. Дизайн этих современных домов идеально вписывается в красивейший природный ландшафт охраняемой прибрежной зоны, завораживающей своей нетронутой красотой.

Все виллы имеют открытую планировку, видовые панорамные окна и достаточно большие участки с частными бассейнами и садами. Интерьеры сочетают в себе современную элегантность с традиционной кипрской простотой, и создают стиль, органично отражающий безмятежный средиземноморский образ жизни.

Типы вилл: 3, 4 спальни

Крытая площадь: 253 кв.м - 360 кв.м.

Площадь участка: 420 кв.м - 1035 кв.м.

Цена: €1,390,000 - €3,000,000

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Drymou, Кипр

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Новая вилла c 4 спальнями на продажу в Акамас Бей, ID-603 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
от
€2,96 млн
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Застройщик: Aphrodite Hills
Новый проект «Лучшего гольф курорта Европы 2018 года» по версии международной ассоциации гольф туроператоров «Посейдон» расположен на возвышенности, с которой открывается панорамный вид на Средиземное море. Большие участки с живописными садами создают атмосферу уединения в шаговой доступности от поля для игры в гольф и всей инфраструктуры курорта. Виллы «Посейдон» находятся в одном из самых красивых мест курорта, рядом с 8-й и 9-й лунками гольф поля. Мраморные и паркетные полы, современные кухни в итальянском стиле с кориановыми столешницами и ванные комнаты с мраморной отделкой дополняются неотъемлемыми элементами современно современного образа жизни, такими как подогрев полов, системы кондиционирования и безопасности, автоматический полив сада и частный бассейн. Все виллы имеют частные бассейны «инфинити» размером 5 × 10м., кухни в итальянском стиле со встроенной техникой из нержавеющей стали, ванные комнаты с мраморной отделкой, а также мраморные и паркетные полы. Виллы оснащены скрытой системой кондиционирования и выводами для установки систем подогрева полов. На цокольном этаже находится подсобное помещение, кладовая, душевая комната, а также дополнительное пространство, которое может быть использовано в качестве спальни, детской или игровой комнаты. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ Двойные двери ведут в просторную прихожую с удобным гардеробом и широкой лестницей, по которой можно подняться на второй этаж. Далее следует гостиная с панорамными окнами и выход на веранду, откуда открывается захватывающий вид на море и ландшафтные сады. Большая столовая также имеет выход на отдельную крытую веранду. Кухня открытой планировки полностью оборудована современной техникой. С веранды спальной комнаты открывается великолепный вид на море. ВТОРОЙ ЭТАЖ Просторный коридор второго этажа ведет в роскошную главную спальню c панорамными окнами. Просторная терраса в полной мере позволяет насладиться непревзойденными кипрскими закатами и рассветами. Большая ванная комната оборудована гидромассажной ванной, душевой кабиной с ливневым душем и гидромассажными панелями, а также двумя раковинами. Две дополнительные спальни с просторными смежными ванными завершают планировку второго этажа. Одна из спален имеет выход на террасу с видом на море. Цена указана без учета НДС.
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Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Это современный прибрежный комплекс с 3 и 4 спальными виллами на продажу в Пафосе, расположенный в самом сердце туристической зоны. Виллы спроектированы на больших участках и имеют большие террасы и частные бассейны. Комплекс расположен напротив одного из самых известных песчаных пляжей в Пафосе и имеет легкий доступ к различным ресторанам, пабам, пляжным барам, 5-звездочным отелям, аквапарку Пафоса и торговому центру Kings Avenue. Типы вилл: Крытая площадь: 209 кв.м - 329 кв.м. Земельный участок: 406 кв.м - 632 кв.м Цена: €890,000 - €1,184,000 Цена не включает НДС.
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MINTHIS (Минфис) - это новый гольф-курорт на Кипре, известный своими великолепными видами на горы, роскошными современными резиденциями, оздоровительным спа-центром, 18-луночным полем для гольфа, спроектированным известными архитекторами, впечатляющим клубным домом и академией гольфа. Монастырь 12-го века, водные сооружения, древние рощи и сады, прохладные горные бризы с ароматом трав создают спокойную и расслабляющую атмосферу. Гольф клуб, ресторан и террасы с видами на гольф поля открыты для жителей курорта и игроков в гольф, где они могут насладиться лучшими блюдами местной и международной кухни. Вилла типа Артемис продается на этапе планирования под индивидуальную постройку. Дизайн подразумевает открытую планировку с просторной гостиной и обеденной зоной, переходящей в открытую террасу у бассейна с одной стороны и во внутренний двор с другой. В отделке используются лучшие натуральные материалы. Приобретение виллы на этапе планирования позволяет получить ВНЖ Кипра по программе инвестирования в недвижимость по ускоренной программе. Возможна оплата в рассрочку.
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