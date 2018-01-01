Продажа новой гольф виллы с3 спальнями на курорте Минфис, ID-351 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

MINTHIS (Минфис) - это новый гольф-курорт на Кипре, известный своими великолепными видами на горы, роскошными современными резиденциями, оздоровительным спа-центром, 18-луночным полем для гольфа, спроектированным известными архитекторами, впечатляющим клубным домом и академией гольфа. Монастырь 12-го века, водные сооружения, древние рощи и сады, прохладные горные бризы с ароматом трав создают спокойную и расслабляющую атмосферу.

Гольф клуб, ресторан и террасы с видами на гольф поля открыты для жителей курорта и игроков в гольф, где они могут насладиться лучшими блюдами местной и международной кухни.

Вилла типа Артемис продается на этапе планирования под индивидуальную постройку. Дизайн подразумевает открытую планировку с просторной гостиной и обеденной зоной, переходящей в открытую террасу у бассейна с одной стороны и во внутренний двор с другой. В отделке используются лучшие натуральные материалы. Приобретение виллы на этапе планирования позволяет получить ВНЖ Кипра по программе инвестирования в недвижимость по ускоренной программе. Возможна оплата в рассрочку.