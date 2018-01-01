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Продажа новой гольф виллы с3 спальнями на курорте Минфис, ID-351 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Tsada, Кипр
от
€1,99 млн
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О комплексе

MINTHIS (Минфис) - это новый гольф-курорт на Кипре, известный своими великолепными видами на горы, роскошными современными резиденциями, оздоровительным спа-центром, 18-луночным полем для гольфа, спроектированным известными архитекторами, впечатляющим клубным домом и академией гольфа. Монастырь 12-го века, водные сооружения, древние рощи и сады, прохладные горные бризы с ароматом трав создают спокойную и расслабляющую атмосферу.

Гольф клуб, ресторан и террасы с видами на гольф поля открыты для жителей курорта и игроков в гольф, где они могут насладиться лучшими блюдами местной и международной кухни.

Вилла типа Артемис продается на этапе планирования под индивидуальную постройку. Дизайн подразумевает открытую планировку с просторной гостиной и обеденной зоной, переходящей в открытую террасу у бассейна с одной стороны и во внутренний двор с другой. В отделке используются лучшие натуральные материалы. Приобретение виллы на этапе планирования позволяет получить ВНЖ Кипра по программе инвестирования в недвижимость по ускоренной программе. Возможна оплата в рассрочку.

Местонахождение новостройки
Tsada, Кипр

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Продажа новой гольф виллы с3 спальнями на курорте Минфис, ID-351 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Tsada, Кипр
от
€1,99 млн
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Kouklia, Кипр
от
€2,20 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Новый проект курорта Афродита Хиллс «Посейдон» расположен на возвышенности, с которой открывается панорамный вид на Средиземное море. Большие участки с живописными садами создают атмосферу уединения в шаговой доступности от поля для игры в гольф и всей инфраструктуры курорта. Виллы «Посейдон» находятся в одном из самых красивых мест курорта, рядом с 8-й и 9-й лунками гольф поля. Мраморные и паркетные полы, современные кухни в итальянском стиле с кориановыми столешницами и ванные комнаты с мраморной отделкой дополняются неотъемлемыми элементами современно современного образа жизни, такими как подогрев полов, системы кондиционирования и безопасности,  автоматический полив сада и частный бассейн. Все виллы имеют частные бассейны «инфинити» размером 5 × 10м., кухни в итальянском стиле со встроенной техникой из нержавеющей стали, ванные комнаты с мраморной отделкой, а также мраморные и паркетные полы. Виллы оснащены скрытой системой кондиционирования и выводами для установки систем подогрева полов. На цокольном этаже находится подсобное помещение, кладовая, душевая комната, а также дополнительное пространство, которое может быть использовано в качестве спальни, детской или игровой комнаты.  ПЕРВЫЙ ЭТАЖ Двойные двери ведут в просторную прихожую с удобным гардеробом и широкой лестницей, по которой можно подняться на второй этаж. Далее следует гостиная с панорамными окнами и выход на веранду, откуда открывается захватывающий вид на море и ландшафтные сады. Большая столовая также имеет выход на отдельную крытую веранду. Кухня открытой планировки полностью оборудована современной техникой. С веранды спальной комнаты открывается великолепный вид на море. ВТОРОЙ ЭТАЖ Просторный коридор второго этажа ведет в роскошную главную спальню c панорамными окнами. Просторная терраса в полной мере позволяет насладиться  непревзойденными кипрскими закатами и рассветами. Большая ванная комната оборудована гидромассажной ванной, душевой кабиной с ливневым душем и гидромассажными панелями, а также двумя раковинами. Две дополнительные спальни с просторными смежными ванными завершают планировку второго этажа. Одна из спален имеет выход на террасу с видом на море. Цена указана без учета НДС.
Вилла Продажа элитной виллы в Лимассоле | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Продажа элитной виллы в Лимассоле | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€4,30 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Эта потрясающая вилла на продажу или в аренду расположена всего в 200 метрах от пляжа в Лимассоле и представляет собой роскошное жилье, созданное для незабываемых моментов как во время отдыха, так и в повседневной жизни. Вилла имеет пять просторных спален, расположенных на трех уровнях, и предлагает много места для отдыха и развлечения гостей. Концептуальный дизайн виллы сосредоточен на создании исключительного уровня роскоши, а ее четыре уровня представляют собой целый ряд удобств и пространств, созданных для максимального комфорта и удовольствия. Подземный уровень дома оснащен парковочным местом на три автомобиля, а также утилитарной зоной, комнатой для горничной и прачечной. Перейдя на первый уровень, вы увидите просторную приемную с роялем и стеклянным переходом, ведущим к кухне и столовой. Отсюда лифт или центральная лестница ведут на верхние и подземные уровни. На втором уровне расположены три большие спальни и главная спальня с гардеробами и ванными комнатами. Наконец, на третьем уровне находится красивый сад и терраса, идеально подходящие для отдыха и наслаждения потрясающими видами. В сердце внутреннего двора виллы вы найдете частный бассейн, окруженный красивым ландшафтным дизайном, и зону для отдыха. Вилла также оснащена передовыми инженерными технологиями, включая системы управления умным домом нового поколения, систему подогрева пола и систему кондиционирования VRV, обеспечивающие комфортное и роскошное проживание. Если вы ищете потрясающую виллу в Лимассоле, которая предлагает исключительный уровень роскоши, просторные жилые площади и близость к пляжу, то это идеальное объект.  Вилла также сдается в аренду - 20,000 евро в месяц.
Коттеджный поселок Прекрасный комплекс в Алсанджаке
Коттеджный поселок Прекрасный комплекс в Алсанджаке
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€299,630
Площадь 150 м²
1 объект 1
Агентство: Just Prime Homes
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступности от отелей и казино Merit и Oris пляжа. Район Алсанджак является самым популярным для переселенцев из постсоветского пространства и знаменит большим количеством ресторанов, баров, развлекательных учреждений, школ, банков и песчаных пляжей. Этот район стал самым популярным для иностранных жителей, которые считают его своим вторым домом. В комплексе предусмотрены 2 общих бассейна, тренажерный зал и детская площадка. Проект включает в себя: — 12 однокомнатных квартир (55 м2) — 12 двухкомнатных квартир (80 м2) — 6 трехкомнатных вилл на 2 хозяина (130 м2) — 4 трехкомнатные виллы (175 м2) В свободной продаже остались таунхаусы и виллы.   
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