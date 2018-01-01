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4-спальная вилла у моря на продажу на Кипре | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Drymou, Кипр
от
€1,33 млн
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12
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О комплексе

Расположенные в одном из самых привлекательных мест на берегу моря в Хлораке (Пафос), эти виллы предлагают великолепный вид на Средиземное море, которое находится буквально в метрах от дома. Построенные по самым высоким стандартам, эти пляжные виллы располагают частными бассейнами, пышными ландшафтными садами, зонами барбекю для обедов на свежем воздухе и большими верандами.

Виллы имеют высококачественную современную отделку и освещение и находятся  вблизи  роскошных пятизвездочных отелей и курортов, школ, торговых центров, археологических памятников и достопримечательностей, а также знаменитых песчаных пляжей Корал Бей.

Типы вилл: 4, 5 спален

Крытая площадь: 369 кв.м - 607 кв.м

Земельный участок: 428 кв.м - 853 кв.м

Цена: €1,330,000 - €3,590,000

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Drymou, Кипр

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4-спальная вилла у моря на продажу на Кипре | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
от
€1,33 млн
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Сдача в: 2020
Застройщик: Aphrodite Hills
Новый проект «Лучшего гольф курорта Европы 2018 года» по версии международной ассоциации гольф туроператоров «Посейдон» расположен на возвышенности, с которой открывается панорамный вид на Средиземное море. Большие участки с живописными садами создают атмосферу уединения в шаговой доступности от поля для игры в гольф и всей инфраструктуры курорта. Виллы «Посейдон» находятся в одном из самых красивых мест курорта, рядом с 8-й и 9-й лунками гольф поля. Мраморные и паркетные полы, современные кухни в итальянском стиле с кориановыми столешницами и ванные комнаты с мраморной отделкой дополняются неотъемлемыми элементами современно современного образа жизни, такими как подогрев полов, системы кондиционирования и безопасности, автоматический полив сада и частный бассейн. Все виллы имеют частные бассейны «инфинити» размером 5 × 10м., кухни в итальянском стиле со встроенной техникой из нержавеющей стали, ванные комнаты с мраморной отделкой, а также мраморные и паркетные полы. Виллы оснащены скрытой системой кондиционирования и выводами для установки систем подогрева полов. На цокольном этаже находится подсобное помещение, кладовая, душевая комната, а также дополнительное пространство, которое может быть использовано в качестве спальни, детской или игровой комнаты. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ Двойные двери ведут в просторную прихожую с удобным гардеробом и широкой лестницей, по которой можно подняться на второй этаж. Далее следует гостиная с панорамными окнами и выход на веранду, откуда открывается захватывающий вид на море и ландшафтные сады. Большая столовая также имеет выход на отдельную крытую веранду. Кухня открытой планировки полностью оборудована современной техникой. С веранды спальной комнаты открывается великолепный вид на море. ВТОРОЙ ЭТАЖ Просторный коридор второго этажа ведет в роскошную главную спальню c панорамными окнами. Просторная терраса в полной мере позволяет насладиться непревзойденными кипрскими закатами и рассветами. Большая ванная комната оборудована гидромассажной ванной, душевой кабиной с ливневым душем и гидромассажными панелями, а также двумя раковинами. Две дополнительные спальни с просторными смежными ванными завершают планировку второго этажа. Одна из спален имеет выход на террасу с видом на море. Цена указана без учета НДС.
Вилла Продажа новой виллы с 4 спальнями на курорте Афродита Хиллс, ID-UV06 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Продажа новой виллы с 4 спальнями на курорте Афродита Хиллс, ID-UV06 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
от
€2,20 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Новый проект курорта Афродита Хиллс «Посейдон» расположен на возвышенности, с которой открывается панорамный вид на Средиземное море. Большие участки с живописными садами создают атмосферу уединения в шаговой доступности от поля для игры в гольф и всей инфраструктуры курорта. Виллы «Посейдон» находятся в одном из самых красивых мест курорта, рядом с 8-й и 9-й лунками гольф поля. Мраморные и паркетные полы, современные кухни в итальянском стиле с кориановыми столешницами и ванные комнаты с мраморной отделкой дополняются неотъемлемыми элементами современно современного образа жизни, такими как подогрев полов, системы кондиционирования и безопасности,  автоматический полив сада и частный бассейн. Все виллы имеют частные бассейны «инфинити» размером 5 × 10м., кухни в итальянском стиле со встроенной техникой из нержавеющей стали, ванные комнаты с мраморной отделкой, а также мраморные и паркетные полы. Виллы оснащены скрытой системой кондиционирования и выводами для установки систем подогрева полов. На цокольном этаже находится подсобное помещение, кладовая, душевая комната, а также дополнительное пространство, которое может быть использовано в качестве спальни, детской или игровой комнаты.  ПЕРВЫЙ ЭТАЖ Двойные двери ведут в просторную прихожую с удобным гардеробом и широкой лестницей, по которой можно подняться на второй этаж. Далее следует гостиная с панорамными окнами и выход на веранду, откуда открывается захватывающий вид на море и ландшафтные сады. Большая столовая также имеет выход на отдельную крытую веранду. Кухня открытой планировки полностью оборудована современной техникой. С веранды спальной комнаты открывается великолепный вид на море. ВТОРОЙ ЭТАЖ Просторный коридор второго этажа ведет в роскошную главную спальню c панорамными окнами. Просторная терраса в полной мере позволяет насладиться  непревзойденными кипрскими закатами и рассветами. Большая ванная комната оборудована гидромассажной ванной, душевой кабиной с ливневым душем и гидромассажными панелями, а также двумя раковинами. Две дополнительные спальни с просторными смежными ванными завершают планировку второго этажа. Одна из спален имеет выход на террасу с видом на море. Цена указана без учета НДС.
Вилла Как купить гольф виллу на курорте Афродита Хиллс, ID-69 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Как купить гольф виллу на курорте Афродита Хиллс, ID-69 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
от
€5,90 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
  Пленительная роскошь: эксклюзивная вилла с завораживающими видами на продажу в Афродита Хиллс. Расположенная на самой высокой точке Западного Плато, эта удивительная грандиозная вилла приглашает вас в мир непревзойденной элегантности и великолепных видов на голубое Средиземное море и зеленую долину внизу. Воплощение элегантности: элитная вилла с панорамными видами на море Переступив порог этого произведения искусства, вы окунетесь в атмосферу современной роскоши. Высокие потолки создают ощущение простора, охватывая зоны открытой планировки: гостиную, столовую и отдельную кухню. Гармония цветов и естественного света сочетаются через множество стеклянных дверей и окон виллы, плавно сливая внутренние и внешние пространства. Просторная итальянская кухня украшена современными приборами, гранитными столешницами и изысканными аксессуарами. Вилла украшена изысканной мебелью известного бренда Roberto Cavalli, подчеркивающим роскошь каждой детали. Спальни украшают деревянные полы, в то время как высококачественная плитка украшает кухню, столовую и гостиную. Каждая спальня оборудована вместительными гардеробными, комнатами для переодевания и собственными ванными комнатами. Вилла также включает в себя большой спортивный зал с панорамными видами и сауну, а также внутренний лифт и автомобильный лифт к подземной парковке. Выходя из гостиной и столовой, вы попадете в сад на нижнем ярусе, отражающий традиционный кипрский ландшафтный дизайн. Просторный бассейн размером 5м x 15м расположен на просторной террасе, идеальной для проведения вечеринок или отдыха. Особенно следует отметить, что на стоимость продажи не начисляется НДС, так как недвижимость зарегистрирована на компанию. Характеристики виллы - Мебель Roberto Cavalli - Кондиционеры - Центральное отопление - Система сигнализации - Частная парковка - Автомобильный лифт - Спортивный зал - Сауна - Просторная зона для барбекю - Лифт - Большой бассейн Поднимите свой образ жизни на новую высоту с этой исключительной виллой, где каждая деталь тщательно продумана, чтобы обеспечить роскошный образ жизни в окружении завораживающей красоты.
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