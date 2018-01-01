4-спальная вилла у моря на продажу на Кипре | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Расположенные в одном из самых привлекательных мест на берегу моря в Хлораке (Пафос), эти виллы предлагают великолепный вид на Средиземное море, которое находится буквально в метрах от дома. Построенные по самым высоким стандартам, эти пляжные виллы располагают частными бассейнами, пышными ландшафтными садами, зонами барбекю для обедов на свежем воздухе и большими верандами.
Виллы имеют высококачественную современную отделку и освещение и находятся вблизи роскошных пятизвездочных отелей и курортов, школ, торговых центров, археологических памятников и достопримечательностей, а также знаменитых песчаных пляжей Корал Бей.
Типы вилл: 4, 5 спален
Крытая площадь: 369 кв.м - 607 кв.м
Земельный участок: 428 кв.м - 853 кв.м
Цена: €1,330,000 - €3,590,000
Цена не включает НДС.