Вилла 3-спальная у моря на продажу в Пафосе, ID-403 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Этот совершенно новый проект на берегу моря расположен на береговой линии в нетронутой местности между гаванью Пафоса и живописным пляжем Корал Бэй. Эти объекты недвижимости в Пафосе построены по самым высоким стандартам с частными бассейнами, большими ландшафтными садами, зонами барбекю, большими верандами с открытыми жилыми зонами, просторными парковочными местами и многим другим. Виллы имеют современную отделку и высококачественную сантехнику. Недвижимость подходит для получения ВНЖ Кипра.
Типы вилл: 3, 5 спален
Крытая площадь: 450 кв.м - 638 кв.м
Земельный участок: 315 кв.м - 523 кв.м
Цена: €1,512,000 - €3,760,000
Цена не включает НДС.