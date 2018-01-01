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Вилла 3-спальная у моря на продажу в Пафосе, ID-403 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Drymou, Кипр
от
€1,51 млн
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10
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О комплексе

Этот совершенно новый проект на берегу моря расположен на береговой линии в нетронутой местности между гаванью Пафоса и живописным пляжем Корал Бэй. Эти объекты недвижимости в Пафосе построены по самым высоким стандартам с частными бассейнами, большими ландшафтными садами, зонами барбекю, большими верандами с открытыми жилыми зонами, просторными парковочными местами и многим другим. Виллы имеют современную отделку и высококачественную сантехнику. Недвижимость подходит для получения ВНЖ Кипра.

Типы вилл: 3, 5 спален

Крытая площадь: 450 кв.м - 638 кв.м

Земельный участок: 315 кв.м - 523 кв.м

Цена: €1,512,000 - €3,760,000

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Drymou, Кипр

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Вилла 3-спальная у моря на продажу в Пафосе, ID-403 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
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€1,51 млн
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Этот уникальный пляжный жилой комплекс на Кипре состоит из вилл с 3, 4 и 5 спальнями на продажу в Пафосе, недалеко от множества самых популярных достопримечательностей и удобств Пафоса, таких как туристическая зона Пафоса, гавань и торговый центр Kings Avenue. Виллы имеют просторные интерьеры и частные бассейны на больших участках. Их превосходная отделка, технические характеристики и уникальное расположение предоставляют покупателям возможность насладиться безмятежным средиземноморским образом жизни. Недвижимость подходит под ВНЖ Кипра через инвестиции. Типы вилл: Крытая площадь: 171 кв.м - 589 кв.м. Земельный участок: 200 кв.м - 1002 кв.м Цена: €700,000 - €4,016,250 Цена не включает НДС.
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