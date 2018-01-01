Продажа 3-спальной гольф виллы у моря в Корал Бей, ID-402 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Этот совершенно новый жилой проект расположен на береговой линии в нетронутом районе живописного Корал Бей, в нескольких минутах ходьбы от 5-звездочного отеля и курорта Coral Beach, в 10 минутах езды от центра Пафоса и недалеко от природного заповедника Акамас.

Корал Бей – это уникальный район Кипра, популярный среди экспатов и туристов, благодаря красивейшим пляжам, ресторанам и местам отдыха.

Комплекс включает в себя роскошные виллы и таунхаусы, многие из которых имеют частный бассейн и прямой доступ к пляжу. Клубный дом для резидентов, бассейны и сады, большие веранды и патио, просторные крытые парковки и превосходная внутренняя отделка - вот некоторые из особенностей проекта, которые делают эти роскошные объекты недвижимости отличным вариантом для инвестиций на Кипре. Недвижимость подходит для ВНЖ Кипра.

Типы вилл: 3, 4, 7 спален

Крытая площадь: 165 кв.м - 340 кв.м

Земельный участок: 441 кв.м - 638 кв.м

Цена: €730,000 - €3,060,000

Цена не включает НДС.