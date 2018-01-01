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Квартира с 3 спальнями на продажу в Лимассоле, ID-401 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Апесия, Кипр
от
€1,20 млн
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10
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О комплексе

Limassol Blu Marine - это эксклюзивный прибрежный комплекс, расположенный в новом центре Лимассола, в непосредственной близости от пристани для яхт Лимассола и торгового и делового центра старого города. Спроектированный всемирно признанным, отмеченным наградами архитектором, этот уникальный жилой комплекс будет состоять из просторных апартаментов, поражающих своим стилем и комфортом.

Роскошные квартиры с 3 спальнями и 3 ванными комнатами с видом на море, спроектированы по самым высоким стандартам. В Limassol Blu Marine вы будете наслаждаться 24-часовым консьерж-сервисом, роскошным лобби, открытым и крытым бассейнами, спа-центром, бистро и рестораном.

Типы апартаментов: 3 спальни

Цена: €1,199,000 - €1,935,000

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Апесия, Кипр

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Квартира с 3 спальнями на продажу в Лимассоле, ID-401 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€1,20 млн
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