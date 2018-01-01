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Элитная трехспальная квартира на продажу в Пафосе, ID-381 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Drymou, Кипр
от
€1,72 млн
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10
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О комплексе

Курорт Сохо - это единственный в своем роде жилой комплекс и известная достопримечательность Пафоса. Комплекс расположеннен на самой красивой набережной города. Этот курорт станет самым высоким зданием в городе, с двумя башнями - жилой West Tower с 15 этажами и строящейся 5-звездочной гостиничной сетью на East Tower с 16 этажами.

Архитектура этого проекта – это плавные линии и изгибы, которые увенчаны элегантным футуристическим силуэтом башен, который отражает чувство роскоши и комфорта, органично вписываясь в окружающий ландшафт.

В жилом комплексе есть тренажерный зал, спа-центр, бассейн, спортивный зал, парк, детскую площадку и красивые сады - необходимые удобства для здорового и комфортного образа жизни. Кроме того, курорт будет окружен роскошными отелями, ночными клубами, школами и университетами.

Типы апартаментов: 3, 4 спальни

Крытая площадь: 144 кв.м - 190 кв.м

Цена: €1,720,000 - €4,390,000

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Drymou, Кипр

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Элитная трехспальная квартира на продажу в Пафосе, ID-381 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
от
€1,72 млн
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