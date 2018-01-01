  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Купить новую виллу у моря на Кипре, ID-380 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Купить новую виллу у моря на Кипре, ID-380 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Drymou, Кипр
от
€2,20 млн
;
20
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Cap St Georges - это исключительный отмеченный наградами курорт на Западном Кипре, который находится в одном из самых красивых мест острова. Это самый большой и эксклюзивный прибрежный курорт на Кипре, а также один из крупнейших жилых комплексов, расположенный на площади 580 тыс. кв.м., с 2 км береговой линии.

Курорт располагает более чем 200 роскошными виллами, 5-звездочным отелем класса люкс и эксклюзивным клубным домом с 24-часовой стойкой регистрации и услугами консьержа, ресторанами, фитнес-центром и зонами отдыха, открытым бассейном и песчаным пляжем.

Теннисные и баскетбольные площадки, верховая езда, детская площадка, езда на велосипеде, различные водные развлечения и многое другое доступны в Cap St Georges как для детей, так и для взрослых. Комплекс также включает в себя роскошный спа-салон Cleopatra, а также парикмахерскую и барбер шоп, а также десять ресторанов и баров.

Типы вилл: 3, 4 спальни

Крытая площадь: 300 кв.м - 340 кв.м

Земельный участок: 629 кв.м - 2501 кв.м

Цена: От €2,200,000

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Drymou, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коттеджный поселок Venus Gardens на Кипре
Chloraka, Кипр
от
€345,000
Вилла Вилла в марине Айя-Напы | Агентство недвижимости Taysmond
Айя-Напа, Кипр
от
€6,75 млн
Коттеджный поселок Прекрасный комплекс в Алсанджаке
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€299,630
Вилла Продажа элитной виллы в Лимассоле | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€4,30 млн
Вилла Купить новую виллу с 3 спальнями у моря на Кипре, ID-306 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
от
€700,000
Вы просматриваете
Купить новую виллу у моря на Кипре, ID-380 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
от
€2,20 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Вилла Продажа новой виллы с 4 спальнями на курорте Афродита Хиллс, ID-UV06 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Продажа новой виллы с 4 спальнями на курорте Афродита Хиллс, ID-UV06 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
от
€2,20 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Новый проект курорта Афродита Хиллс «Посейдон» расположен на возвышенности, с которой открывается панорамный вид на Средиземное море. Большие участки с живописными садами создают атмосферу уединения в шаговой доступности от поля для игры в гольф и всей инфраструктуры курорта. Виллы «Посейдон» находятся в одном из самых красивых мест курорта, рядом с 8-й и 9-й лунками гольф поля. Мраморные и паркетные полы, современные кухни в итальянском стиле с кориановыми столешницами и ванные комнаты с мраморной отделкой дополняются неотъемлемыми элементами современно современного образа жизни, такими как подогрев полов, системы кондиционирования и безопасности,  автоматический полив сада и частный бассейн. Все виллы имеют частные бассейны «инфинити» размером 5 × 10м., кухни в итальянском стиле со встроенной техникой из нержавеющей стали, ванные комнаты с мраморной отделкой, а также мраморные и паркетные полы. Виллы оснащены скрытой системой кондиционирования и выводами для установки систем подогрева полов. На цокольном этаже находится подсобное помещение, кладовая, душевая комната, а также дополнительное пространство, которое может быть использовано в качестве спальни, детской или игровой комнаты.  ПЕРВЫЙ ЭТАЖ Двойные двери ведут в просторную прихожую с удобным гардеробом и широкой лестницей, по которой можно подняться на второй этаж. Далее следует гостиная с панорамными окнами и выход на веранду, откуда открывается захватывающий вид на море и ландшафтные сады. Большая столовая также имеет выход на отдельную крытую веранду. Кухня открытой планировки полностью оборудована современной техникой. С веранды спальной комнаты открывается великолепный вид на море. ВТОРОЙ ЭТАЖ Просторный коридор второго этажа ведет в роскошную главную спальню c панорамными окнами. Просторная терраса в полной мере позволяет насладиться  непревзойденными кипрскими закатами и рассветами. Большая ванная комната оборудована гидромассажной ванной, душевой кабиной с ливневым душем и гидромассажными панелями, а также двумя раковинами. Две дополнительные спальни с просторными смежными ванными завершают планировку второго этажа. Одна из спален имеет выход на террасу с видом на море. Цена указана без учета НДС.
Вилла Продажа 3-спальной гольф виллы на курорте Минфис, ID-350 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Продажа 3-спальной гольф виллы на курорте Минфис, ID-350 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Tsada, Кипр
от
€2,02 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
MINTHIS (Минфис) - это новый гольф-курорт на Кипре, известный своими великолепными видами на горы, роскошными современными резиденциями, оздоровительным спа-центром, 18-луночным полем для гольфа, спроектированным известными архитекторами, впечатляющим клубным домом и академией гольфа. Монастырь 12-го века, водные сооружения, древние рощи и сады, прохладные горные бризы с ароматом трав создают спокойную и расслабляющую атмосферу. Гольф клуб, ресторан и террасы с видами на гольф поля открыты для жителей курорта и игроков в гольф, где они могут насладиться лучшими блюдами местной и международной кухни. Недвижимость подходит под ВНЖ Кипра. 
Вилла Вилла с 3 спальнями в Pyla Dekheleia в закрытом комплексе с 15 современными и элегантными виллами
Вилла Вилла с 3 спальнями в Pyla Dekheleia в закрытом комплексе с 15 современными и элегантными виллами
Пирга, Кипр
от
€547,000
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Бюджетные виллы на продажу в Ларнаке. Каждая вилла уникальна по размеру и дизайну. Свяжитесь с нами и поделитесь своими личными предпочтениями, чтобы мы могли подсказать вам наиболее подходящий вариант. ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕДВИЖИМОСТИ Энергоэффективность с рейтингом A Открытый бассейн Открытая планировка: гостиная и столовая Солнечные батареи для нагрева воды Варианты спален с ванными комнатами Прачечная на первом этаже Сад на крыше Камин Мраморные лестницы Отделка экстерьера местным натуральным камнем Крытая парковка Зона барбекю и бар Сдача - 14 месяцев с даты заказа ИНФРАСТРУКТУРА Закрытая территория Отдельные резиденции на просторных участках Ландшафтные сады Легкий доступ к шоссе Пешая доступность до пляжей с голубым флагом Рядом: центр города, магазины, рестораны, развлекательные центры
Realting.com
Перейти