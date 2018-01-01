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Продажа 3-спальной гольф виллы на курорте Минфис, ID-350 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Tsada, Кипр
от
€2,02 млн
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О комплексе

MINTHIS (Минфис) - это новый гольф-курорт на Кипре, известный своими великолепными видами на горы, роскошными современными резиденциями, оздоровительным спа-центром, 18-луночным полем для гольфа, спроектированным известными архитекторами, впечатляющим клубным домом и академией гольфа. Монастырь 12-го века, водные сооружения, древние рощи и сады, прохладные горные бризы с ароматом трав создают спокойную и расслабляющую атмосферу.

Гольф клуб, ресторан и террасы с видами на гольф поля открыты для жителей курорта и игроков в гольф, где они могут насладиться лучшими блюдами местной и международной кухни.

Недвижимость подходит под ВНЖ Кипра. 

Местонахождение новостройки
Tsada, Кипр

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Продажа 3-спальной гольф виллы на курорте Минфис, ID-350 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Tsada, Кипр
от
€2,02 млн
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от
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Poseidon Grand Villas, расположенные в признанном "Европейском гольф-курорте года 2018", - это новый проект, расположенный на возвышенности, откуда открывается беспрепятственный вид на Средиземное море. Виллы построены на больших участках с прекрасными ландшафтными садами, которые обеспечивают исключительную степень приватности и в то же время находятся в непосредственной близости от знаменитого гольф-поля Aphrodite Hills. К виллам Poseidon Grand Villas ведет частная дорога, они расположены рядом с лунками для гольфа №8 и №9, которые считаются одними из лучших мест на курорте. Эти роскошные виллы оснащены современными кухнями в итальянском стиле со столешницами из кориана, мраморными или паркетными полами, мраморными ванными комнатами, а также рядом современных удобств, таких как скрытые кондиционеры, полы с подогревом, скрытая система безопасности, автоматический полив сада и частные бассейны. Нижний цокольный этаж универсален и может быть использован в качестве дополнительной спальни, игровой комнаты или офиса, с подсобными и кладовыми помещениями, а также душевой комнатой. Первый этаж включает в себя просторный холл, гардеробную для гостей, гостиную с панорамными стеклянными дверями, выходящими на веранду с потрясающим видом на море и красиво оформленные сады с большими террасами. Просторная столовая с кухней открытого плана, полностью оборудованной бытовой техникой класса люкс, также имеет собственную крытую веранду. На втором этаже находится главная спальня с панорамными стеклянными дверями, выходящими на большую террасу с захватывающим видом на Средиземное море и впечатляющими видами на восход и закат солнца на горизонте. В ванной комнате имеется душевая кабина с верхним тропическим душем и два умывальника. Две дополнительные спальни с двуспальными кроватями, каждая с просторной ванной комнатой, завершают роскошный второй этаж, причем одна из спален имеет выход на террасу с видом на море. Если вы заинтересованы в покупке недвижимости на Кипре, включая юридические вопросы, налогообложение и услуги по переезду, наши профессиональные и индивидуальные консультанты готовы помочь вам. НДС не включен в цену.
Вилла Элитная вилла с 7 спальнями на продажу на курорте Афродита Хиллс, ID-68 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Элитная вилла с 7 спальнями на продажу на курорте Афродита Хиллс, ID-68 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
от
€8,90 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
  Уникальное предложение: элитная вилла с 7 спальнями на продажу на гольф курорте в Афродита Хиллс. Расположенная в престижном жилом комплексе "Афродита Хиллс", эта безусловно уникальная недвижимость представляет собой гармоничное сочетание элегантности, комфорта и инноваций, предоставляя неповторимую возможность для тех, кто стремится к апогею роскошного образа жизни. Элитная вилла в Афродита Хиллс Цена: 8,9 миллионов евро   НДС: Компания (без НДС)   Спальни: 7 с собственными ванными комнатами   Участок: 3990 кв.м (тройной участок)   Общая площадь виллы: 750 кв.м   Бассейн: 5м x 20м  Уникальные характеристики: аквариум, сауна, комната для релаксации, тренажерный зал и др.   Завершение строительства: ожидается в октябре 2024 года (или на 4 месяца ранее с подписанным контрактом) Совершенство дизайна В этой вилле семь спален с собственными ванными комнатами. Недвижимость занимает тройной участок площадью 3990 кв.м, предлагая не только обширные внутренние помещения, но и непревзойденную приватность. Инновационные решения можно увидеть во всей вилле, начиная от 750 кв.м общей площади и заканчивая бассейном размером 5м x 20м с особым дном и стеклянной стеной. Это позволит вам наслаждаться акватической красотой как изнутри, так и снаружи. Особое внимание привлекает аквариум, создающий атмосферу спокойствия. Мечта, опередившая время: завершение строительства Предвидится, что вилла будет готова в октябре 2024 года. Однако, если вы готовы воспользоваться этой уникальной возможностью раньше, подписание контракта может ускорить этот процесс на четыре месяца.
Вилла Продажа элитной виллы в Лимассоле | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Продажа элитной виллы в Лимассоле | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€4,30 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Эта потрясающая вилла на продажу или в аренду расположена всего в 200 метрах от пляжа в Лимассоле и представляет собой роскошное жилье, созданное для незабываемых моментов как во время отдыха, так и в повседневной жизни. Вилла имеет пять просторных спален, расположенных на трех уровнях, и предлагает много места для отдыха и развлечения гостей. Концептуальный дизайн виллы сосредоточен на создании исключительного уровня роскоши, а ее четыре уровня представляют собой целый ряд удобств и пространств, созданных для максимального комфорта и удовольствия. Подземный уровень дома оснащен парковочным местом на три автомобиля, а также утилитарной зоной, комнатой для горничной и прачечной. Перейдя на первый уровень, вы увидите просторную приемную с роялем и стеклянным переходом, ведущим к кухне и столовой. Отсюда лифт или центральная лестница ведут на верхние и подземные уровни. На втором уровне расположены три большие спальни и главная спальня с гардеробами и ванными комнатами. Наконец, на третьем уровне находится красивый сад и терраса, идеально подходящие для отдыха и наслаждения потрясающими видами. В сердце внутреннего двора виллы вы найдете частный бассейн, окруженный красивым ландшафтным дизайном, и зону для отдыха. Вилла также оснащена передовыми инженерными технологиями, включая системы управления умным домом нового поколения, систему подогрева пола и систему кондиционирования VRV, обеспечивающие комфортное и роскошное проживание. Если вы ищете потрясающую виллу в Лимассоле, которая предлагает исключительный уровень роскоши, просторные жилые площади и близость к пляжу, то это идеальное объект.  Вилла также сдается в аренду - 20,000 евро в месяц.
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