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Продажа гольф виллы с 4 спальнями у моря в Пафосе, ID-308 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Drymou, Кипр
от
€684,000
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О комплексе

Этот эксклюзивный комплекс находится рядом с впечатляющим национальным парком Акамас и недалеко от известных песчаных пляжей Корал Бей, отмеченных голубым флагом, а также других объектов инфраструктуры, таких как пятизвездочные отели, рестораны и бары. Дизайн вилл был вдохновлен средиземноморской архитектурой. Владельцы недвижимости могут наслаждается комфортабельными жилыми зонами, частными бассейнами и балконами с захватывающим видом на Средиземное море и знаменитые морские пещеры.

Типы вилл:

Крытая площадь: 204 кв.м

Земельный участок: 985 кв.м - 1068 кв.м.

Цена: €684,000 - €728,000

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Drymou, Кипр

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Продажа гольф виллы с 4 спальнями у моря в Пафосе, ID-308 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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от
€684,000
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Застройщик: Aphrodite Hills
Элитные виллы Несмотря на расположение в самом сердце курорта, элитные виллы комплекса Сады Диониса спроектированы для создания максимального комфорта и уединения. Комплекс будет возведен в окружении гольф полей и позволит владельцам в полной мере насладиться красотами окружающих природных ландшафтов. Безупречное внимание к деталям и использование строительных и отделочных материалов, включая мрамор и кориан, являются отличительной чертой объектов недвижимости «Лучшего гольф курорта Европы 2018 года» по версии международной ассоциации гольф туроператоров. Дополнительный комфорт создается благодаря использованию современных технологий отопления и обогрева полов, кондиционирования воздуха, систем автоматизации дома (умный дом), а также систем безопасности и ирригации сада. На цокольном этаже находится кладовая, туалет, а также просторное помещение со световым колодцем, которое может быть использовано в качестве спальни, детской или игровой комнаты. Каждая вилла имеет большой сад и частный бассейн с переливом, а также летнюю кухню и зону барбекю.
Вилла Купить новую гольф виллу с 5 спальнями на курорте Афродита Хиллс | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Купить новую гольф виллу с 5 спальнями на курорте Афродита Хиллс | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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от
€2,25 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Виллы Poseidon Grand Villas, расположенные на территории гольф-курорта Aphrodite Hills, предлагают уникальное сочетание роскоши, потрясающих видов и идиллического расположения. Расположенные среди пышных садов, эти резиденции находятся на возвышенности с видом на Средиземное море, обеспечивая полное уединение и спокойствие. В закрытый поселок можно попасть только по частной дороге, и у жителей есть дополнительное преимущество - они находятся всего в нескольких шагах от всемирно известного поля для гольфа Aphrodite Hills PGA National Golf Course, причем виллы расположены рядом с очень популярными лунками для гольфа 8 и 9. Интерьеры вилл просторны и украшены высококачественными материалами, включая мраморные или паркетные полы и современные кухни в итальянском стиле, оснащенные ультрасовременной техникой и столешницами из кориана. Роскошные мраморные ванные комнаты оснащены душевыми Crema Tea Marble, а дома оборудованы полами с подогревом, кондиционерами, системами безопасности, автоматическим поливом сада и частными бассейнами. Нижний цокольный этаж может быть использован в качестве дополнительной спальни, игровой комнаты или логова, с кладовыми, подсобными помещениями и душевой комнатой. На первом этаже находится большая прихожая, гардеробная для гостей и парадная лестница, ведущая на второй этаж, где расположена главная спальня с панорамными стеклянными дверями, выходящими на огромную террасу, откуда открывается потрясающий вид на Средиземное море и рассветы/закаты. Ванная комната представляет собой роскошный оазис с душевой кабиной, верхним тропическим душем и двумя умывальниками. Две дополнительные спальни с двуспальными кроватями имеют просторные ванные комнаты, а одна из них - выход на террасу с видом на море. Наша команда опытных консультантов по недвижимости предоставляет индивидуальные рекомендации по всем аспектам покупки недвижимости на Кипре, включая юридические вопросы, налогообложение и услуги по переезду. Если вы любитель гольфа или ценитель роскошной жизни, виллы Poseidon Grand Villas предлагают идеальное сочетание роскоши и уникального местоположения.  НДС не включен в цену.
Вилла Продажа элитной виллы в Лимассоле | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Продажа элитной виллы в Лимассоле | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€4,30 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Эта потрясающая вилла на продажу или в аренду расположена всего в 200 метрах от пляжа в Лимассоле и представляет собой роскошное жилье, созданное для незабываемых моментов как во время отдыха, так и в повседневной жизни. Вилла имеет пять просторных спален, расположенных на трех уровнях, и предлагает много места для отдыха и развлечения гостей. Концептуальный дизайн виллы сосредоточен на создании исключительного уровня роскоши, а ее четыре уровня представляют собой целый ряд удобств и пространств, созданных для максимального комфорта и удовольствия. Подземный уровень дома оснащен парковочным местом на три автомобиля, а также утилитарной зоной, комнатой для горничной и прачечной. Перейдя на первый уровень, вы увидите просторную приемную с роялем и стеклянным переходом, ведущим к кухне и столовой. Отсюда лифт или центральная лестница ведут на верхние и подземные уровни. На втором уровне расположены три большие спальни и главная спальня с гардеробами и ванными комнатами. Наконец, на третьем уровне находится красивый сад и терраса, идеально подходящие для отдыха и наслаждения потрясающими видами. В сердце внутреннего двора виллы вы найдете частный бассейн, окруженный красивым ландшафтным дизайном, и зону для отдыха. Вилла также оснащена передовыми инженерными технологиями, включая системы управления умным домом нового поколения, систему подогрева пола и систему кондиционирования VRV, обеспечивающие комфортное и роскошное проживание. Если вы ищете потрясающую виллу в Лимассоле, которая предлагает исключительный уровень роскоши, просторные жилые площади и близость к пляжу, то это идеальное объект.  Вилла также сдается в аренду - 20,000 евро в месяц.
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