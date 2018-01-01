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Продажа виллы с 3 спальнями у моря в Пафосе, ID-307 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Drymou, Кипр
от
€890,000
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О комплексе

Это современный прибрежный комплекс с 3 и 4 спальными виллами на продажу в Пафосе, расположенный в самом сердце туристической зоны. Виллы спроектированы на больших участках и имеют большие террасы и частные бассейны. Комплекс расположен напротив одного из самых известных песчаных пляжей в Пафосе и имеет легкий доступ к различным ресторанам, пабам, пляжным барам, 5-звездочным отелям, аквапарку Пафоса и торговому центру Kings Avenue.

Типы вилл:

Крытая площадь: 209 кв.м - 329 кв.м.

Земельный участок: 406 кв.м - 632 кв.м

Цена: €890,000 - €1,184,000

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Drymou, Кипр

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Продажа виллы с 3 спальнями у моря в Пафосе, ID-307 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
от
€890,000
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