Продажа виллы с 3 спальнями у моря в Пафосе, ID-307 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Это современный прибрежный комплекс с 3 и 4 спальными виллами на продажу в Пафосе, расположенный в самом сердце туристической зоны. Виллы спроектированы на больших участках и имеют большие террасы и частные бассейны. Комплекс расположен напротив одного из самых известных песчаных пляжей в Пафосе и имеет легкий доступ к различным ресторанам, пабам, пляжным барам, 5-звездочным отелям, аквапарку Пафоса и торговому центру Kings Avenue.
Типы вилл:
Крытая площадь: 209 кв.м - 329 кв.м.
Земельный участок: 406 кв.м - 632 кв.м
Цена: €890,000 - €1,184,000
Цена не включает НДС.