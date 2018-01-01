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Купить новую виллу с 3 спальнями у моря на Кипре, ID-306 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Drymou, Кипр
от
€700,000
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16
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О комплексе

Этот уникальный пляжный жилой комплекс на Кипре состоит из вилл с 3, 4 и 5 спальнями на продажу в Пафосе, недалеко от множества самых популярных достопримечательностей и удобств Пафоса, таких как туристическая зона Пафоса, гавань и торговый центр Kings Avenue. Виллы имеют просторные интерьеры и частные бассейны на больших участках. Их превосходная отделка, технические характеристики и уникальное расположение предоставляют покупателям возможность насладиться безмятежным средиземноморским образом жизни. Недвижимость подходит под ВНЖ Кипра через инвестиции.

Типы вилл:

Крытая площадь: 171 кв.м - 589 кв.м.

Земельный участок: 200 кв.м - 1002 кв.м

Цена: €700,000 - €4,016,250

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Drymou, Кипр

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Купить новую виллу с 3 спальнями у моря на Кипре, ID-306 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
от
€700,000
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  Удобства: Частный плавательный бассейн, идеально подходящий для отдыха и принятия солнечных ванн. Прекрасный сад с ландшафтным дизайном обогащает впечатления от жизни на свежем воздухе. Характеристики объекта: Aria Villa 2 - это грандиозная вилла с 4 спальнями, расположенная в уникальном и привилегированном месте. Благодаря своему возвышенному положению, из окон открывается великолепный вид на юго-запад. Общая площадь виллы составляет 355 кв. м. Экспертно разработанный дизайн сочетает в себе стиль и функциональность. Гостиная открытой планировки объединена с современной кухней, что создает просторную и гостеприимную атмосферу. Каждая из четырех спален включает в себя ванную комнату для дополнительного уединения и удобства. При строительстве использовались натуральные материалы: камень, теплая древесина ироко и роскошный мрамор, добытый прямо из земли. В архитектуре виллы гармонично сочетаются облицовочный бетон, натуральный камень и террасы с обрамлением из ироко, создавая гармоничный баланс материалов. Преимущества: Уникальная ориентация виллы обеспечивает жильцам беспрецедентные виды. Расположенная в одном из самых престижных пригородов Лимассола, она повышает эксклюзивность и ценность недвижимости. Из окон открывается захватывающий вид на побережье и пристань для яхт Лимассола, а всего в нескольких минутах ходьбы находятся лучшие пятизвездочные отели Лимассола. Aria Residences занимает привилегированное положение в одном из самых престижных пригородов Лимассола, откуда открывается захватывающий вид на побережье Лимассола и пристань для яхт, а также всего в нескольких минутах от лучших пятизвездочных отелей Лимассола. Aria, состоящая из 6 роскошных вилл, 9 таунхаусов, 12 сьютов и 2 резиденций, предлагает современную жизнь всего в нескольких минутах от города. Виллы Aria расположены вокруг частных бассейнов, откуда открываются потрясающие виды на море, город и горы. Они отвечают вкусам взыскательных клиентов.
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Бюджетные виллы на продажу в Ларнаке. Каждая вилла уникальна по размеру и дизайну. Свяжитесь с нами и поделитесь своими личными предпочтениями, чтобы мы могли подсказать вам наиболее подходящий вариант. ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕДВИЖИМОСТИ Энергоэффективность с рейтингом A Открытый бассейн Открытая планировка: гостиная и столовая Солнечные батареи для нагрева воды Варианты спален с ванными комнатами Прачечная на первом этаже Сад на крыше Камин Мраморные лестницы Отделка экстерьера местным натуральным камнем Крытая парковка Зона барбекю и бар Сдача - 14 месяцев с даты заказа ИНФРАСТРУКТУРА Закрытая территория Отдельные резиденции на просторных участках Ландшафтные сады Легкий доступ к шоссе Пешая доступность до пляжей с голубым флагом Рядом: центр города, магазины, рестораны, развлекательные центры
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