Купить новую виллу с 3 спальнями у моря на Кипре, ID-306 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Этот уникальный пляжный жилой комплекс на Кипре состоит из вилл с 3, 4 и 5 спальнями на продажу в Пафосе, недалеко от множества самых популярных достопримечательностей и удобств Пафоса, таких как туристическая зона Пафоса, гавань и торговый центр Kings Avenue. Виллы имеют просторные интерьеры и частные бассейны на больших участках. Их превосходная отделка, технические характеристики и уникальное расположение предоставляют покупателям возможность насладиться безмятежным средиземноморским образом жизни. Недвижимость подходит под ВНЖ Кипра через инвестиции.
Типы вилл:
Крытая площадь: 171 кв.м - 589 кв.м.
Земельный участок: 200 кв.м - 1002 кв.м
Цена: €700,000 - €4,016,250
Цена не включает НДС.