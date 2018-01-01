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Продажа новой квартиры с 3 спальнями на гольф курорте Афродита Хиллс, ID-MA11 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Kouklia, Кипр
от
€520,000
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О комплексе

Жилой комплекс Сады Диониса расположен в самом центре курорта Афродита Хиллс в шаговой доступности от гольф поля на 18 лунок PGA National и всей инфраструктуры курорта, включая академию тенниса и футбола, спа центр, а также многочисленные бары, рестораны и магазины. Идеальное место для беззаботного средиземноморского образа жизни.

Квартиры комплекса Сады Диониса в 2-3 этажных зданиях будут возведены на небольшом возвышении рядом с академией гольфа курорта Афродита Хиллс с видами на Средиземное море, гольф поля или большие бассейны свободной формы.

В квартирах на первых этажах предусмотрены частные сады, а в квартирах на верхних этажах - просторные балконы. Комплекс Сады Диониса - это уголок комфорта и уединения в нескольких минутах ходьбы от ресторанов, спа центра, гольф клуба и академии тенниса.

Большие гостиные комнаты и спальни позволяют наполнить помещения светом, а внимание к деталям проявляется в кухонных гарнитурах в итальянском стиле и роскошных ванных комнатах с мраморной отделкой.  

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Kouklia, Кипр

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Продажа новой квартиры с 3 спальнями на гольф курорте Афродита Хиллс, ID-MA11 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
от
€520,000
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