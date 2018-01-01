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Продажа новой виллы с 4 спальнями на курорте Афродита Хиллс, ID-MV11 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Kouklia, Кипр
от
€1,75 млн
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10
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О комплексе

Жилой комплекс Сады Диониса расположен в самом центре курорта Афродита Хиллс в шаговой доступности от гольф поля на 18 лунок PGA National и всей инфраструктуры курорта, включая академию тенниса и футбола, спа центр, а также многочисленные бары, рестораны и магазины. Идеальное место для беззаботного средиземноморского образа жизни.

Несмотря на расположение в самом сердце курорта, элитные виллы комплекса Сады Диониса спроектированы для создания максимального комфорта и уединения. Комплекс будет возведен в окружении гольф полей и позволит владельцам в полной мере насладиться красотами окружающих природных ландшафтов.  

Безупречное внимание к деталям и использование строительных и отделочных материалов, включая мрамор и кориан, являются отличительной чертой объектов недвижимости «Лучшего гольф курорта Европы 2018 года» по версии международной ассоциации гольф туроператоров.

Дополнительный комфорт создается благодаря использованию современных технологий отопления и обогрева полов, кондиционирования воздуха, систем автоматизации дома (умный дом), а также систем безопасности и ирригации сада. На цокольном этаже находится кладовая, туалет, а также просторное помещение со световым колодцем, которое может быть использовано в качестве спальни, детской или игровой комнаты. 

Каждая вилла имеет большой сад и частный бассейн с переливом, а также летнюю кухню и зону барбекю.

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Kouklia, Кипр

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Продажа новой виллы с 4 спальнями на курорте Афродита Хиллс, ID-MV11 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
от
€1,75 млн
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от
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Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
  Уникальное предложение: элитная вилла с 7 спальнями на продажу на гольф курорте в Афродита Хиллс. Расположенная в престижном жилом комплексе "Афродита Хиллс", эта безусловно уникальная недвижимость представляет собой гармоничное сочетание элегантности, комфорта и инноваций, предоставляя неповторимую возможность для тех, кто стремится к апогею роскошного образа жизни. Элитная вилла в Афродита Хиллс Цена: 8,9 миллионов евро   НДС: Компания (без НДС)   Спальни: 7 с собственными ванными комнатами   Участок: 3990 кв.м (тройной участок)   Общая площадь виллы: 750 кв.м   Бассейн: 5м x 20м  Уникальные характеристики: аквариум, сауна, комната для релаксации, тренажерный зал и др.   Завершение строительства: ожидается в октябре 2024 года (или на 4 месяца ранее с подписанным контрактом) Совершенство дизайна В этой вилле семь спален с собственными ванными комнатами. Недвижимость занимает тройной участок площадью 3990 кв.м, предлагая не только обширные внутренние помещения, но и непревзойденную приватность. Инновационные решения можно увидеть во всей вилле, начиная от 750 кв.м общей площади и заканчивая бассейном размером 5м x 20м с особым дном и стеклянной стеной. Это позволит вам наслаждаться акватической красотой как изнутри, так и снаружи. Особое внимание привлекает аквариум, создающий атмосферу спокойствия. Мечта, опередившая время: завершение строительства Предвидится, что вилла будет готова в октябре 2024 года. Однако, если вы готовы воспользоваться этой уникальной возможностью раньше, подписание контракта может ускорить этот процесс на четыре месяца.
Вилла Dionysus Greens
Вилла Dionysus Greens
Kouklia, Кипр
от
€530,000
Площадь 129–364 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Застройщик: Aphrodite Hills
Элитные виллы Несмотря на расположение в самом сердце курорта, элитные виллы комплекса Сады Диониса спроектированы для создания максимального комфорта и уединения. Комплекс будет возведен в окружении гольф полей и позволит владельцам в полной мере насладиться красотами окружающих природных ландшафтов. Безупречное внимание к деталям и использование строительных и отделочных материалов, включая мрамор и кориан, являются отличительной чертой объектов недвижимости «Лучшего гольф курорта Европы 2018 года» по версии международной ассоциации гольф туроператоров. Дополнительный комфорт создается благодаря использованию современных технологий отопления и обогрева полов, кондиционирования воздуха, систем автоматизации дома (умный дом), а также систем безопасности и ирригации сада. На цокольном этаже находится кладовая, туалет, а также просторное помещение со световым колодцем, которое может быть использовано в качестве спальни, детской или игровой комнаты. Каждая вилла имеет большой сад и частный бассейн с переливом, а также летнюю кухню и зону барбекю.
Вилла Как купить гольф виллу на курорте Афродита Хиллс, ID-69 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Как купить гольф виллу на курорте Афродита Хиллс, ID-69 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
от
€5,90 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
  Пленительная роскошь: эксклюзивная вилла с завораживающими видами на продажу в Афродита Хиллс. Расположенная на самой высокой точке Западного Плато, эта удивительная грандиозная вилла приглашает вас в мир непревзойденной элегантности и великолепных видов на голубое Средиземное море и зеленую долину внизу. Воплощение элегантности: элитная вилла с панорамными видами на море Переступив порог этого произведения искусства, вы окунетесь в атмосферу современной роскоши. Высокие потолки создают ощущение простора, охватывая зоны открытой планировки: гостиную, столовую и отдельную кухню. Гармония цветов и естественного света сочетаются через множество стеклянных дверей и окон виллы, плавно сливая внутренние и внешние пространства. Просторная итальянская кухня украшена современными приборами, гранитными столешницами и изысканными аксессуарами. Вилла украшена изысканной мебелью известного бренда Roberto Cavalli, подчеркивающим роскошь каждой детали. Спальни украшают деревянные полы, в то время как высококачественная плитка украшает кухню, столовую и гостиную. Каждая спальня оборудована вместительными гардеробными, комнатами для переодевания и собственными ванными комнатами. Вилла также включает в себя большой спортивный зал с панорамными видами и сауну, а также внутренний лифт и автомобильный лифт к подземной парковке. Выходя из гостиной и столовой, вы попадете в сад на нижнем ярусе, отражающий традиционный кипрский ландшафтный дизайн. Просторный бассейн размером 5м x 15м расположен на просторной террасе, идеальной для проведения вечеринок или отдыха. Особенно следует отметить, что на стоимость продажи не начисляется НДС, так как недвижимость зарегистрирована на компанию. Характеристики виллы - Мебель Roberto Cavalli - Кондиционеры - Центральное отопление - Система сигнализации - Частная парковка - Автомобильный лифт - Спортивный зал - Сауна - Просторная зона для барбекю - Лифт - Большой бассейн Поднимите свой образ жизни на новую высоту с этой исключительной виллой, где каждая деталь тщательно продумана, чтобы обеспечить роскошный образ жизни в окружении завораживающей красоты.
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