Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Mosfiloti
  5. Комнаты

Количество комнат в Mosfiloti, Кипр

Комната В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€347,559
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Площадь 217 м²
Роскошная двухкомнатная квартира в пентхаусе на продажу в стадии строительства в провинции А…
€219,705
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 463 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Ли…
€1,42 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Foinikas, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Foinikas, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 176 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€470,982
Вилла 4 спальни в Протарас, Кипр
Вилла 4 спальни
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
Бутик-жилой комплекс расположен всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого залива Фиго…
€944,268
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Площадь 113 м²
Продается двухкомнатная квартира в убеждении Петра и Павла - провинция Лимассол, с 83 кв.м. …
€232,176
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Марони, Кипр
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Марони, Кипр
Комнаты 4
Площадь 178 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
€430,525
Квартира 3 спальни в Ларнака, Кипр
Квартира 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в одном из самых престижных районов Ларнаки, нед…
€568,797
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Площадь 135 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 135 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
€1,99 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€2,63 млн
Дом 4 спальни в Палодея, Кипр
Дом 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Площадь 189 м²
Этаж 2
Просторная, современная вилла с большим участком 595 кв.м., имеет красивый сад и частный бас…
€840,553
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой в Ларнака, Кипр
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Площадь 64 м²
Продается двухкомнатная квартира в провинции Агланция - Никосия, с 52 т.м. крытый интерьер и…
€117,113

Параметры недвижимости в Mosfiloti, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти