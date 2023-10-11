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Коммерческая недвижимость с видом на море в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

офисы
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магазины
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1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 1
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 1050 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У…
€3,00 млн
Realting.com
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