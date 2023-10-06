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Кипр
Земельные участки
Лимасол
Земельные участки
Земельные участки с видом на море в Лимасол, Кипр
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42 объекта найдено
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы
€1,01 млн
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Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 15600 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море. Территориал…
€1,70 млн
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Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1672 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море. Территориаль…
€1,50 млн
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 2501 кв.м. В Лимассоле. На территории строение, подведе…
€2,30 млн
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 5567 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, п…
€5,40 млн
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 5300 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы. Тер…
€2,10 млн
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 11387 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы. Те…
€2,65 млн
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Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 5600 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море. Территориаль…
€1,000,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лимасол, Кипр
3 900 м²
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы, на город
€900,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лимасол, Кипр
622 м²
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы, на город
€300,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лимасол, Кипр
800 м²
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы, на город
€400,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1026 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на город. Те…
€780,000
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Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 7355 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море. Хорошая возм…
€4,20 млн
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 632 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€440,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 869 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€379,753
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 881 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€352,400
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 895 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€350,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1161 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€580,500
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 2102 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€794,556
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 811 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€364,950
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 885 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€424,800
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1037 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€570,350
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 917 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€458,500
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 895 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€358,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1037 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€414,800
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1005 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€653,250
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 949 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€616,850
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 987 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€394,800
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 1007 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€503,500
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
878 м²
Продается земельный участок площадью 878 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€570,700
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