Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Коммерческая
  4. Лимасол
  5. Доходные дома

Доходные дома с бассейном в Лимасол, Кипр

коммерческая недвижимость
129
отели
3
офисы
28
магазины
17
Доходный дом В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Этот проект представляет собой витрину новейших конструкций и технологических разработок и с…
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Офис в Agioi Omologites. Он является частью семиэтажного многоквартирного дома, состоящего и…
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Магазин в Agioi Omologites, Никосия.&На первом этаже есть входная зона, есть страйрказа, кот…
Цена по запросу
Офис в Строволос, Кипр
Офис
Строволос, Кипр
Это офис на 4-м этаже 5-этажного здания в муниципалитете Строволос, Никосия. Он имеет площад…
Цена по запросу
Магазин в Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
Этот ресторанный бизнес, расположенный в самом сердце Като Пафос, был основан в 1979 году.Эт…
Цена по запросу
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Магазин на первом этаже с внутренней крытой площадью 110 кв.м.Расположен в центре города Лим…
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
The highest building in Larnaca and conveniently situated on the main road of the most centr…
Цена по запросу
Коммерческая в Кало Хорио Лемесоу, Кипр
Коммерческая
Кало Хорио Лемесоу, Кипр
A ground floor detached restaurant located in Kalo Chorio in Limassol. The building was cons…
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Офис в Agioi Omologites. Он является частью семиэтажного многоквартирного дома, состоящего и…
Цена по запросу
Офис в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Офис
Сообщество Святого Тихона, Кипр
8 Офисы, расположенные на 1-м этаже в отличном месте в Лимассоле. & Nbsp; & Nbsp; Район раду…
€4,13 млн
Офис в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Офис
Сообщество Святого Тихона, Кипр
&Bull; Полное роскошное здание в отличном месте & бык; 315м2 чистых крытых площадей & ndash;…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти