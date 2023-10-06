ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Доходный дом
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Доходный дом
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Коммерческая
Лимасол
Доходные дома
Доходные дома с видом на море в Лимасол, Кипр
коммерческая недвижимость
129
отели
3
офисы
28
магазины
17
Доходный дом
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Никосия, Кипр
A commercial center in within the walls Nicosia.It comprises of:A common area of c. 450sqmSh…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
607 м²
1
Предлагаем инвестиционный проект на продажу. Проект находится в очень востребованном районе …
€3,51 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
900 м²
1
Продается бизнес площадью 900 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
€2,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Никосия, Кипр
Магазин розничной торговли и здание смешанного назначения в Фанеромени. Он состоит из магази…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая
Дали, Кипр
A two storey commercial warehouse currently rented and operated as a recording studio, is lo…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Ларнака, Кипр
A 17-storey commercial building in the newly emerging district of Larnaca.This elegant build…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Лимасол, Кипр
1
330 м²
1
Объект (коммерческое здание) находится в центре города. Состоит из трех помещений (2 магазин…
€1,20 млн
Рекомендовать
Магазин
Ларнака, Кипр
Инвестиционная возможность в угловой розничной единице, расположенной на первом этаже шестиэ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Строволос, Кипр
1
169 м²
2
Продается бизнес площадью 169 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью. К недвижимос…
€350,596
Рекомендовать
Коммерческая под аренду
Лимасол, Кипр
Прекрасное коммерческое здание в районе Агиос Спиридонас. Здание было завершено в 2012 году.…
€1,64 млн
Рекомендовать
Офис
Лимасол, Кипр
A stunning commercial development in Zakaki, Limassol's western part and its new buzzing bus…
Цена по запросу
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL