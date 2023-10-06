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Кипр
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Лимасол
Офисы
Продажа офисных помещений с бассейном в Лимасол, Кипр
коммерческая недвижимость
129
отели
3
магазины
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