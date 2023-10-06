Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Коммерческая
  4. Лимасол
  5. Офисы

Продажа офисных помещений с видом на горы в Лимасол, Кипр

коммерческая недвижимость
129
отели
3
магазины
17
Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый проект расположен в космополитической искомой области Лимассола, Закаки.Ключевые Особе…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Этот красиво оформленный коммерческий проект - просто шедевр современной архитектуры в лучше…
Цена по запросу
Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
расположениеЛучший офис Расположение на Кипре.На оживленном проспекте, в Никосии, напротив ш…
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Он состоит из двух магазинов, которые были объединены в приход Трипиотис, муниципалитет Нико…
Цена по запросу
Коммерческая в Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
Площадь 160 м²
Продается помещение под бизнес. Объект расположен в центре Лимасола. Ранее функционировал ка…
€446,683
Офис в Agios Athanasios, Кипр
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Цена по запросу
Коммерческая в Agios Athanasios, Кипр
Коммерческая
Agios Athanasios, Кипр
Это коммерческое здание расположено в очень оживленном районе и имеет идеальный доступ к шос…
Цена по запросу
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Площадь 200 м²
Продается таверна с большим зеленным участком в прекрасной деревне Фасула. Объект расположен…
€3,62 млн
Коммерческая с Spalni в Пафос, Кипр
Коммерческая с Spalni
Пафос, Кипр
Это коммерческое здание, расположенное в Като Пафос. & NBSP; Здание состоит из 3 магазинов и…
€1,49 млн
Коммерческая в Пера Хорио, Кипр
Коммерческая
Пера Хорио, Кипр
Two-story building situated in Pera Chorio, Nicosia, formerly used as an educational facilit…
Цена по запросу
Офис под аренду в Лимасол, Кипр
Офис под аренду
Лимасол, Кипр
This impressive business tower combines superior architectural design and state-of-the-art t…
Цена по запросу
Офис в Agios Athanasios, Кипр
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Цена по запросу
Realting.com
Перейти