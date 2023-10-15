ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Лимасол
Комнаты
Количество комнат с видом на горы в Лимассоле, Кипр
Комната
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
2
177 м²
3/1
Продается квартира площадью 177 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€663,440
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с PROVISION A C
Ларнака, Кипр
2
86 м²
Продается двухкомнатная квартира в Деринии - провинции Фамагуста, на 1 этаже жилого дома. Кв…
€128,397
Рекомендовать
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
4
190 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 190 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€670,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой
Никосия, Кипр
4
130 м²
4/1
Продается квартира площадью 130 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
€320,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с childrens playground, с clubhouse with restaurant cafe a
Tsada, Кипр
3
1
153 м²
Виллы в Минтисе в полной мере используют свое невероятное окружение, благодаря тому, что изв…
€1,42 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с furnishings
Пафос, Кипр
4
2
100 м²
2/1
Продается квартира площадью 100 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€397,765
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Лимасол, Кипр
4
239 м²
9
Элитная резиденция с собственной гаванью для яхт, ресторанами и спа-центром, рядом с центром…
€3,91 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Пафос, Кипр
3
123 м²
Этот роскошный закрытый жилой комплекс расположен в самом центре города Пафос и состоит из к…
€215,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
4
316 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 316 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,14 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
120 м²
€84,542
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на горы
Церковное Сообщество, Кипр
4
2
155 м²
2/4
Продается квартира площадью 155 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€384,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Киссонерга, Кипр
3
2
142 м²
1/3
Продается 2-комнатная квартира с панорамным видом на море в районе Киссонерга. Проект будет …
€363,937
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Лимассоле, Кипр
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL