Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Limassol Municipality
  4. Долгосрочная аренда
  5. Магазин
  6. Вид на море

Долгосрочная аренда магазинов с видом на море в Limassol Municipality, Кипр

Магазин Удалить
Очистить
1 объект найдено
Магазин 165 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 165 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 165 м²
Этот очаровательный магазин, доступный в аренду, предлагает впечатляющее внутреннее простран…
$4,494
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти