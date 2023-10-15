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Кипр
Земельные участки
Лимасол
Земельные участки
Земельные участки с видом на море в Лимассоле, Кипр
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21 объект найдено
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 924 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€369,600
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 987 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€394,800
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 1007 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€503,500
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
878 м²
1
Продается земельный участок площадью 878 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€570,700
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 989 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€445,050
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 944 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€613,600
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 1037 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€414,800
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 949 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€616,850
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 1005 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€653,250
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 811 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€364,950
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 885 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€424,800
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 1037 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€570,350
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 917 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€458,500
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 895 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€358,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 823 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€296,280
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 1161 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€580,500
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 869 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€379,753
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 2102 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€794,556
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 895 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€350,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 881 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€352,400
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 7355 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море. Хорошая возм…
€4,20 млн
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