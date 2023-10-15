Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Земельные участки
  4. Лимасол
  5. Земельные участки

Земельные участки с видом на горы в Лимассоле, Кипр

20 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 924 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€369,600
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 987 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€394,800
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1007 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€503,500
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 878 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 878 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€570,700
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 989 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€445,050
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 944 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€613,600
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1037 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€414,800
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 949 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€616,850
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1005 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€653,250
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 811 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€364,950
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 885 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€424,800
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1037 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€570,350
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 917 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€458,500
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 895 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€358,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 823 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€296,280
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1161 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€580,500
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 869 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€379,753
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2102 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью по…
€794,556
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 895 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€350,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 881 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€352,400
Realting.com
Перейти