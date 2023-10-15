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Коммерческая недвижимость с видом на море в Лимассоле, Кипр

офисы
14
1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 693 м²
Количество этажей 3
Продается здание площадью 693 кв.м в Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Здание расп…
€1,50 млн
Realting.com
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