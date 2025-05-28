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Дома в Lefkara Municipality, Кипр

Лефкара
3
Лефкара
3
6 объектов найдено
Дом 3 спальни в Vavla, Кипр
Дом 3 спальни
Vavla, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Дом состоит из гостиной открытого плана, кухни и столовой, спальни и комнаты для лу / душа н…
$476,051
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Дом 4 спальни в Vavla, Кипр
Дом 4 спальни
Vavla, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
For sale is a two-story residence boasting a stunning panoramic vista. It offers a total of …
$325,857
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Дом 3 спальни в Лефкара, Кипр
Дом 3 спальни
Лефкара, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Located in a warm and friendly neighborhood in Lefkara village, Situated in an idyllic spot …
$403,234
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Дом 5 спален в Лефкара, Кипр
Дом 5 спален
Лефкара, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 384 м²
A traditional house in Lefkara.  The house is built within a plot with an area of 669sqm and…
$521,160
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Дом 2 спальни в Лефкара, Кипр
Дом 2 спальни
Лефкара, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Situated in a warm and friendly neighborhood in Lefkara village, Located in an idyllic spot …
$313,869
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Дом 4 спальни в Скарину, Кипр
Дом 4 спальни
Скарину, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
For Sale: 4-Bedroom House with Extensive Land in Skarinou Area Location: Skarinou, CyprusPro…
$801,900
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Параметры недвижимости в Lefkara Municipality, Кипр

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