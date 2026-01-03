Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Lefkara Municipality
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Lefkara Municipality, Кипр

2 объекта найдено
Квартира 13 комнат в Лефкара, Кипр
Квартира 13 комнат
Лефкара, Кипр
Число комнат 13
Количество спален 9
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Вилла с гостевыми домами, бассейном и живописными видами, Лефкара, Кипр Предлагается вилла …
$3,10 млн
Квартира 2 спальни в Kofinou, Кипр
Квартира 2 спальни
Kofinou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
A modern apartment building, 200m from the beach with views of the sea. The interior design…
Цена по запросу
