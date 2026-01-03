Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартира 13 комнат в Лефкара, Кипр
Квартира 13 комнат
Лефкара, Кипр
Число комнат 13
Количество спален 9
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Вилла с гостевыми домами, бассейном и живописными видами, Лефкара, Кипр Предлагается вилла …
$3,10 млн
Квартира 3 комнаты в Vavla, Кипр
Квартира 3 комнаты
Vavla, Кипр
Число комнат 3
Площадь 152 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в центре города - провинция Лимассол…
$425,420
Квартира 2 спальни в Kofinou, Кипр
Квартира 2 спальни
Kofinou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
A modern apartment building, 200m from the beach with views of the sea. The interior design…
Цена по запросу
Sky ApartmentsSky Apartments
Квартира в Kofinou, Кипр
Квартира
Kofinou, Кипр
Площадь 77 м²
Современное здание, расположенное в престижном районе, рядом со многими удобствами
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты в Лефкара, Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефкара, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в живописном районе, Лефкара, Кипр Предлагаются двухэтажные виллы в тра…
$347,774
